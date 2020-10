El Madrid perd Ramos contra el Xakhtar, i visita de l'Atlètic al campió

El Reial Madrid torna avui a la Lliga de Campions després de quedar-ne fora, eliminat pel Manchester City, abans de l'última fase final, a Lisboa. Els blancs arriben al duel d'avui (18.55 hores) davant del Xakhtar amb sis baixes, entre les quals la del capità, Sergio Ramos, que no s'ha recuperat a temps del cop al genoll que es va fer dissabte en colpejar a l'esquena l'hondureny del Cadis Choco Lozano. Tampoc no hi seran els lesionats Carvajal, Odriozola, Odegaard, Mariano i Hazard.

Encara més delmat es troba el Xhakhtar, molt afectat per la covid. El porter Pyatov i el mig Stepanenko van poder viatjar, però han completat molt pocs entrenaments. No van poder fer titulars com Moraes, Taison o l'exsevillista Konoplianka. Abans del partit, el tècnic blanc, Zinédine Zidane, va dir que «sabem qui som i què volem. Serà molt complicat però el Madrid sempre aspira a la Champions».

També hi aspira un Atlètic de Madrid que visitarà a les nou de la nit un Bayern de Munic que la temporada passada va ser campió en guanyar els onze partits que va disputar. Els matalassers tenen la baixa de Diego Costa i confiaran l'atac a la dupla formada per Joao Félix i Luis Suárez. Els bavaresos no es refien del seu rival d'avui i, a més, comptaran amb la baixa del seu interior dret Serge Gnabry, que va donar positiu per coronavirus i es va saber ahir.