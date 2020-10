El Manresa FS inicia la lliga amb la capacitat limitada al pavelló del Pujolet

El primer equip del Manresa FS iniciarà aquest dissabte el campionat de lliga de Segona Divisió B. Aquesta competició, d'àmbit estatal, torna després de mesos d'inactivitat per la pandèmia, fins al punt que la temporada passada va quedar a mitges. Els manresans obriran el campionat al pavelló del Pujolet a les 18.30 h, davant un dels conjunt potents de la categoria, el Futsal Mataró, l'únic que la campanya anterior es va atrevir a jugar el play-off d'ascens (els manresans hi van renunciar, malgrat que per la seva classificació tenien el dret a participar-hi).

A banda dels aspectes merament esportius, l'enfrontament estarà marcat per la limitació de la capacitat del Pujolet en relació amb les restriccions imposades per lluitar contra el virus. Així, el Manresa FS ha acordat amb l'Ajuntament una capacitat d'un centenar d'aficionats, i donarà prioritat als seus socis. Reunida la junta directiva del club, va acordar el sistema següent: fins avui, dimecres, a les 24 hores amb dret als socis. Dijous, 22, per a abonats (inclou pare i/o mare dels jugadors base) i divendres, 23, per al públic en general si queden places. Cal enviar un correu a club@manresafs.com amb el nom, els cognoms, el DNI i el número de telefon mòbil de cada persona per seguir els corresponents protocols.