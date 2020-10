La PB Mura no podrà obrir el centre cívic als seus socis, com tenia previst pel clàssic

Amb els bars i restaurants tancats i les reunions familiars restringides a sis persones, molts aficionats al futbol es poden quedar sense veure, dissabte, el clàssic de la lliga estatal entre el Barça i el Madrid encara que sigui per televisió. Això, o córrer a contractar els serveis de Movistar o d'alguna altra plataforma que inclogui el futbol en la seva oferta. Tampoc es pot anar al camp a veure l'enfrontament en directe, lògicament, al Camp Nou.

Fins ara, les penyes blaugrana oferien, als seus locals,també a casa nostra, els partits del Barça, fos quina fos la competició, amb pantalles grans i amb un mínim servei de bar, que servia per mantenir la penya ben viva. Arran del primer confinament per la covid-19 i ara amb les restriccions en la segona onada del virus, la majoria de les agrupacions barcelonistes han deixat d'oferir les retransmissions, però alguna quedava al peu del canó i tenia intenció, dissabte, d'oferir als seus socis el partit.

Aquest era el cas de la Penya Blaugrana de Mura, un petit municipi bagenc amb uns 230 habitants fixos (força més el cap de setmana). Tenia el corresponent vistiplau de l'Ajuntament per utilitzar el centre cívic, però ahir mateix el permís es va denegar per la nova norma restrictiva que afecta les activitats en aquests centres, on ara no es poden fer activitats.

La PB Mura té un centenar llarg de socis i era previst oferir el partit a una setantena amb totes les mesures de seguretat, distància entre cadires, mascareta, finestres obertes, etc. Aquest espai és el que aquesta penya fa servir en les grans ocasions, tenint en compte que al costat hi té el local social, on també es veuen alguns partits, de menor importància.