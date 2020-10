El surienc Josep Garcia tindrà ocasió de certificar el títol estatal a Calders

Tot just dues setmanes després de l'anterior prova a Cabanes, el Campionat d'Espanya d'Enduro reprenia la competició a Infiesto (Astúries), on el surienc Josep Garcia va demostrar la seva bona recuperació aconseguint la victòria en les dues jornades, en una prova complicada pel fang i l'exigència de les seves especials.

El pilot de KTM va esgrimir de nou el ritme que tenia amb la seva KTM 350 EXC-F abans de tenir la lesió de canell. A Infiesto, va gua-nyar amb autoritat, tant dissabte com diumenge, amb una diferència de més de tres minuts sobre els seus rivals més directes dissabte i un minut i mig diumenge. Una doble victòria que el referma encara més en el lideratge i que l'acosta una mica més al títol escratx i en la categoria d'enduro 2, en la qual s'estrena aquest any.

La darrera carrera del Campionat d'Espanya d'Enduro es disputarà a Calders (El Canadell), el proper 6 de desembre, després que la RFME ho va anunciar divendres passat. L'Enduro del Bages és organitzat pel MC Manresa.

Josep Garcia va comentar al final de la prova d'Infiesto que «he aprofitat el 100% la setmana i mitja després de la carrera de Cabanes fins aquí, tant per anar en moto com per entrenar-me físicament i, a la fi, el resultat ho diu tot: l'esforç ha tingut la seva recompensa. És cert que encara no estic totalment recuperat, però anem pel bon camí. Espero que, tot i la situació de la covid que vivim, puguem fer l'última prova, que és a prop de casa».