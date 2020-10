Triomf de la Juve, el Sevilla empata i desfeta del PSG

La primera jornada de quatre grups de la Lliga de Campions va veure algunes sorpreses i partits força igualats, a excepció del Camp Nou. En l'altre xoc del grup G, la Juventus es va imposar al camp del Dinamo de Kíev però amb més patiment del que indica el 0-2 final. No va ser fins a la segona meitat que el conjunt piamontès es va poder avançar, en una rematada de Morata a un refús del porter ucraïnès a xut de Kulusevsi. Els locals van pressionar molt fort i van poder empatar, però un nou encert de Morata va liquidar el partit.

Al grup A, bon resultat per al Sevilla que, tot i la baixa del central Koundé, va rascar un empat de Stamford Bridge en un partit en què només es va veure inquietat a l'inici de la segona meitat. En l'altre enfrontament del grup, empat entre Rennes i Krasnodar amb gols gairebé seguits de Guirassy, de penal, i de Christian Ramírez.

La relativa sorpresa va arribar al grup H, en què el vigent finalista de la competició, el París Saint-Germain, va caure a casa contra contra un Manchester United que ja el va eliminar fa dues campanyes. Bruno Fernandes va avançar de penal els anglesos. Martial, en pròpia porta, es va fer l'empat i, a tres minuts per al final, Rashford va donar el triomf als visitants. En el grup hi ha un altre rival fort, el Leipzig, que en va tenir prou amb dos gols d'Angeliño per desfer-se del Basaksehir turc.

En el grup F, la Lazio va ser superior al Dortmund i el va derrotar amb gols d'Immobile, autogol del porter Hitz i Akpa-Akpro, pel de Haaland dels alemanys. A Rússia, nova sorpresa amb el triomf del Bruges per 1-2 contra el Zenit amb un gol en el temps de descompte de De Ketelaere.