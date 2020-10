La Federació Catalana de bàsquet no descarta arrencar el mes de gener

La Federació Catalana de Basquetbol manté la seva intenció inicial de començar les competicions que regeix el cap de setmana del 31 d'octubre i l'1 de novembre, però la situació sanitària que s'està vivint podria fer canviar els seus plans. D'aquesta manera, segons va avançar ahir Ràdio Ciutat de Badalona, l'ens federatiu treballa amb la possibilitat d'iniciar les temporades ja començat l'any 2021, tot i que fonts de l'organisme van declarar després a Regió7 que la seva prioritat continua sent començar la setmana vinent.

D'aquesta manera, segons fonts federatives, «seguim treballant per complir la idea inicial, la de començar les competicions aquella setmana tal com estava previst. Ara bé, si la Generalitat i les autoritats ens diuen que no pot ser, aleshores hauríem de parlar d'altres possibilitats». La federació segurament es veuria obligada, aleshores, a canviar els calendaris ja publicats i, en el cas que tota la situació més crítica s'allargués, les mateixes fonts consideren que «el desembre es pot considerar un mes no hàbil, pel pont de la Constitució, primer, i per les festes de Nadal, després, amb la qual cosa ja ens n'aniríem al gener». Van voler matisar, això sí, que «segueix sent una opció secundària».

Deu mesos sense competició

Si finalment això succeeix, els jugadors de les competicions de la federació catalana hauran passat deu mesos sense competir, des que es van haver d'aturar tots els campionats el mes de març passat. A més, des de l'entrada en vigor de les noves normes, el cap de setmana passat, els equips tampoc no poden disputar amistosos com feien fins ara.