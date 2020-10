Els dos equips de Madrid viuen una estrena nefasta a Europa

El Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid van viure derrotes doloroses en el seu debut a la Lliga de Campions d'enguany. Els blancs van caure sorprenentment a casa contra el Xakhtar Donetsk (2-3) i van pagar una horrorosa primera part, en què els ucraïnesos es van avançar amb gols de Tete, Varane en pròpia porta i Solomon. Modric i Vinícius van reduir la distància en cinc minuts de la represa, però el Madrid no va trobar l'empat, i el VAR va invalidar un gol de Valverde en el descompte per un fora de joc posicional de Vinícius.

No li van anar millor les coses a l'Atlètic de Madrid, que va ser aixafat pel corró que és el Bayern de Munic en aquests moments per un claríssim 4-0. Coman en dues ocasions, Goretzka i Tolisso, aquest amb un golàs des de fora de l'àrea, van batre Oblak. Tots dos conjunts de Madrid van tenir sort que en els altres partits dels seus grups hi va haver empat a dos, amb la qual cosa no hi ha cap altre rival, a part dels que els van derrotar, que s'escapi.

De la resta, va destacar la victòria del Manchester City de Guardiola per 3-1 sobre un Porto que es va avançar amb un gol de Luis Díaz, però que es va veure superat pel d'Agüero, de penal a la primera part, la falta directa de Gündogan i el de Ferran Torres.