La federació espanyola confirma que es posposen dues jornades més de la lliga EBA

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha confirmat aquest dijous a la tarda que posposa les jornades 2 i 3 de la conferència catalana, aragonesa i balear de la Lliga EBA (la C) a petició dels clubs catalans, que no es van mostrar d'acord amb el finançament de les proves anti-covid que havien d'aplicar.

Així, segons la federació estatal, "després de l'ajornament durant la passada setmana de la jornada 1 de la Conferència C prevista per a aquest últim cap de setmana (16-18 d'octubre de 2020), la Federació Espanyola de Bàsquet ha comunicat avui -22 d'octubre- l'ajornament amb caràcter general de les jornades 2 i 3. Si bé, es podran disputar aquells partits en què tots dos equips mostrin la seva conformitat i així ho sol·licitin a la Federació".

De la mateixa manera, s'ha decidit iniciar la competició (excepte aquells equips que ho hagin acordat) el cap de setmana del 7-8 de novembre de 2020 coincidint amb la jornada 4 d'acord amb el calendari de la competició. Per a les dates ajornades s'ha de fixar la data dels partits entre els equips implicats, havent de disputar-se abans de la finalització de la primera volta (17 de gener de 2021) i havent de comunicar a la FEB la data acordada amb anterioritat a el 2 de desembre de 2020 . En cas que en data 2 de desembre de 2020 no s'hagi acordat la data de celebració, aquesta serà determinada per la Federació Espanyola de Bàsquet.

De la mateixa manera, es disputarà La lliga EBA Conferència C amb la realització de test previs a cada jornada, d'acord amb el que disposa el Protocol per a la tornada a les competicions de la Federació Espanyola de Bàsquet aprovat pel CSD, al no haver-se acordat per unanimitat la no realització d'aquests.

Com va explicar Regió7, els clubs catalans, reunits dimecres, primer amb la federació espanyola i després amb la catalana, desitgen per majoria que hi hagi ajuts per poder pagar tot el protocol anti-covid, unes despeses que segons algunes fonts poden superar els 5.000 euros. Hi ha prevista una reunió entre la comissió de clubs i la Federació Catalana de Basquetbol, mediadora en el conflicte, per al proper dijous, dia 29, per aportar noves solucions a aquest finançament.