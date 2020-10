La Generalitat recorda que no es poden jugar amistosos

La Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) de la Generalitat de Catalunya va emetre ahir una nota en què recorda que no es poden disputar partits de caràcter amistós durant els dies en què es mantinguin en vigor les mesures restrictives per lluitar contra la covid-19. L'ens recorda que el motiu per prendre aquestes mesures és el d'evitar la mobilitat excessiva al país de tot tipus i que, entre aquest moviment, hi ha el necessari per als partits amistosos, de la mateixa manera que existiria en enfrontaments de competició.

D'aquesta manera, en la nota de la secretaria s'explica que l'organisme «ha tingut coneixement que en els darrers dies algunes entitats esportives han celebrat partits de caràcter amistós, la qual cosa suposa una vulneració de les mesures restrictives adoptades pel Procicat per frenar l'expansió de la covid-19 a Catalunya, que van entrar en vigor divendres dia 16 d'octubre».

Per això, en el comunicat «recorda la impossibilitat de realitzar cap tipus de competició esportiva a Catalunya mentre duri la vigència de les citades mesures, a excepció de les que són de caràcter estatal, internacional i professional. Aquesta prohibició també inclou la celebració de partits amistosos entre clubs i entre equips del mateix club, i té per objectiu evitar els desplaçaments i que es barregin grups estables. En canvi, sí que es pot seguir realitzant la pràctica d'entrenaments».





Solidaris amb els altres



La SGEAF va fer una crida a la responsabilitat i a la solidaritat de les entitats esportives del país en aquesta fase de la pandèmia i els demana «que contribueixin a l'esforç col·lectiu que estan fent molts sectors del país per ajudar a revertir les xifres de contagi i combatre la covid-19».

Entre les mesures restrictives no s'inclou la impossibilitat de continuar fent els entrenaments que cada equip tenia previstos habitualment. En tot cas, sí que és aconsellable que no tinguin lloc situacions com ara aglomeracions de familiars esperant a l'exterior de les instal·lacions o de molts jugadors alhora a les instal·lacions esportives.