Els casos constants de coronavirus fan impossible d'assegurar que el calendari no tingui canvis

Tota la previsió anterior sobre el proper mes de competició del Baxi Manresa podria saltar pels aires, o es podria veure modificada, en cas que l'equip o algun dels jugadors dels equips rivals es vegin afectats per casos de coronavirus. No passa una setmana que no s'hagin de modificar horaris per aquest motiu, tant a l'ACB com a Europa.

Així, dimecres al vespre es van declarar tres casos més al San Pablo Burgos, l'equip de Joan Peñar-roya. No van transcendir els noms dels jugadors, però s'afegeixen, precisament, a un jugador que encara és propietat del Baxi, Jordan Sakho, cedit als castellans, que ja no va poder actuar dissabte a Andorra per aquest motiu. El Burgos ha hagut d'ajornar el partit d'aquest cap de setmana contra l'UCAM Múrcia i també el que tenia previst per a dimecres que ve, de Lliga de Campions, contra el Happy Casa Brindisi.

El Baxi, de moment, no ha tingut casos ni al seu equip ni en els rivals contra els quals havia de jugar. Només va haver d'ajornar un dia el partit contra el València per casos de covid en el MoraBanc Andorra, rival dels valencians dos dies abans de viatjar al Congost.