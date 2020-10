La FCF demana que s'acabin les restriccions en l'esport

La Federació Catalana de Futbol va anunciar ahir que havia presentat un informe a la Generalitat en què proposava l'aixecament, com més aviat millor, de les mesures restrictives en l'esport federat i la tornada a una pràctica esportiva segura i responsable.

El document vol constatar que el futbol i el futbol sala català «garanteixen una pràctica esportiva segura en tots els camps i pavellons de Catalunya. A més, l'ens federatiu aporta diversos arguments per posar fi a la prohibició.

L'informe defensa la idoneïtat de la tornada de les competicions oficials d'àmbit territorial per diversos motius. Un és la divisió en subgrups per proximitat geogràfica dels equips en grups «estables i permanents, verificats per sistemes informàtics fiables». També explica que «la taxa de partits ajornats és del 5,5% després de 17.500 partits disputats sense que consti cap brot derivat directament de la pràctica del futbol i del futbol sala.

Segons l'ens, «no s'ha contribuït a reduir els desplaçaments, ni a desconcentrar persones que no solen viure juntes» i «s'estan produint desplaçaments per realitzar altres activitats, com ara visites a la natura. La mesura fomenta tanmateix la pràctica d'activitats no regulades, com ara partits sense autorització federativa, ni control

Mesures per a la represa

Així, per tal de procedir a la represa, la federació demana «la disputa sense públic de tots els partits amb jugadors majors de 16 anys. En els casos d'activitats on participin menors d'aquesta edat, permetre l'entrada d'un adult per esportista». També, «la no utilització de vestidors, tret de l'àrbitre i l'equip visitant quan hagi de desplaçar-se més de 50 quilòmetres des de la seva localitat fins al recinte esportiu. En aquest supòsit, habilitar almenys dos vestidors per garantir l'espai interpersonal». A la vegada, el dossier també recull la possibilitat d'establir un mecanisme de coordinació amb les autoritats sanitàries per comunicar amb freqüència setmanal els casos positius dels quals s'ha tingut coneixement, amb el compromís d'adoptar mesures més restrictives en el cas que augmentin els casos.