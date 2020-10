La Federació Espanyola confirma que posposa dues jornades de la lliga EBA

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va ratificar ahir que no es jugaran les jornades 2 i 3 de la conferència catalana de la lliga EBA ni aquest cap de setmana ni el que ve, i que la competició arrencarà, si no hi ha més canvis, el proper 7 de novembre. Tal com avançava ahir Regió7, la decisió arriba després de les reunions de dimecres entre els clubs de l'EBA i les federacions estatal i catalana en què la majoria de les entitats van decidir demanar l'ajornament de les dues properes jornades fins que no es determinin ajuts per afrontar les despeses.

Segons l'ens federatiu espa-nyol, es començaria la lliga el proper 7 de novembre i els tres partits ajornats s'han de disputar abans d'acabar la primera volta, el 17 de gener, i saber-se quan es juguen abans del 2 de desembre. Al mateix temps, si dos equips es posen d'acord per jugar, ho poden fer. A més, és obligatori que es facin els testos prèviament a la disputa de cada jornada. Dijous que ve, nova reunió entre els clubs i la federació catalana, mediadora del procés.