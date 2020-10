El Barça resisteix a la segona part al Palau i deixa molt tocat el Reial Madrid

El Barça, que va arribar a gaudir d'un avantatge de 23 punts a l'inici de la tercera quart, va resistir en el segon temps la reacció del Reial Madrid, que al Palau Blaugrana va sumar la quarta derrota (79-72) en cinc jornades de l'Eurolliga .

En una muntanya russa de partit, els locals van fer valer un gran primer temps (48-27) per sumar la quarta victòria i situar-se en la zona alta de la classificació.

Davies, a la zona (14 punts), així com Higgins (13) i Kuric (15), des del perímetre, van liderar als de Jasikevicius davant un rival que, amb Tavares (6 punts i 1 rebot) molt controlat, va trobar en Abalde (13), Thompkins (14) i Campazzo (6 assistències) els jugadors que van posar emoció a l'enfrontament.

Ni l'absència de Nikola Mirotic ni les grades silencioses de Palau Blaugrana van espantar al Barça en un primer temps en què va passar per sobre de Reial Madrid, tant en defensa -els blancs només van anotar 27 punts- com en atac, amb uns alts percentatges de encert (15 de 22 intents en tirs de dos).

I això que el primer quart, que va ser igualat (18-14) i en el qual Campazzo no va saltar a la pista fins al minut 8, el Reial Madrid es va mantenir ferm enrere, amb Abalde destacant des del perímetre davant la defensa fèrria dels blaugrana a Tavares.

El segon acte va ser un monòleg dels catalans, que van endossar un parcial d'escàndol (30-13) davant un rival que, a poc a poc, desapareixia del parquet.

Campazzo, trasbalsat a la banqueta amb dues faltes i una tècnica en el minut 12, ni Laprovittola van ser capaços d'aprofitar la superioritat a la zona del pivot capverdià.

Només Garuba donava senyals de vida en l'equip de Laso, però el ritme de joc era blaugrana. Va destacar el jove Sergi Martínez, amb set rebots, Kuric (12 punts en el primer temps) des del perímetre, i Calathes movent els fils amb el seu consistent direcció de joc.

Més enllà dels noms, el Barça, que arribava amb alguns dubtes, va demostrar jugar en equip, conscient de les seves limitacions, sense la seva estrella, i explotant les virtuts de jugadors que no es van precipitar en la selecció de tir.

No només va superar la barrera dels deu punts (32-21, min.13), sinó que va ampliar la renda fins als 21 punts a la mitja part (48-27) davant un Madrid que també naufragava des del perímetre.

A la represa, els locals van aconseguir un màxim avantatge de 23 punts (50-27, min.22) que va ser en miratge perquè el seu rival va canviar. I ho va fer de la mà de Garuba, Taylor i Campazzo, que a la fi, va despertar entrant per Deck, que va deixar la pista afectat d'un esquinç de turmell. Va ajudar la defensa menys intensa dels blaugrana, permissius en les transicions ofensives i inconsistents en el rebot.

Sense contundència enrere els locals no s'imposaven en atac i multiplicaven les pèrdues. D'una desavantatge de 23 punts, el Reial Madrid va arribar a situar-se a deu punts (60-50, min.29) abans que Kuric donés oxigen als seus jugadors amb un triple (64-52).

Va recobrar la intensitat defensiva el Barça en l'últim acte. Els visitants es van apropar (64-56, min.32), però els de Jasikevicius, imprecisos en la direcció, es van fer forts al darrere, obligant a forçar tirs al seu rival.

Tot i la inspiració d'Higgins (72-58, min.36), el Reial Madrid va fregar la remuntada amb el ritme anotador vertiginós de Sergi Llull que, fresc per jugar en l'últim quart, s'acostava al seu equip a cinc punts (74- 69) a 1 minut i 40 segons per al final.

Quan semblava que es viuria un final d'infart, va aparèixer Sergi Martínez anotant els quatre últims punts que van ser decisius per decidir el primer clàssic europeu de la temporada.

- Fitxa tècnica:

79 - Barça (18 + 30 + 16 + 15): Hanga (4), Higgins (13), Abrines (8), Smits (7), Davies (14) -cinc inicial-, Heurtel (6), Oriola (2 ), Martínez (7), Kuric (15) i Calathes (3).

72 - Reial Madrid (14 + 13 + 25 + 20): Alocen (3), Abalde (13), Taylor (6), Thompkins (14), Tavares (6) - 05:00 incial-, Randolph (1), Rudy ( 3), Campazzo (7), Deck (2), Garuba (8) i Llull (9).

Àrbitres: Christos Christodoulou, Mehdi Difallah i Milan Nedovic. Eliminats: Hanga (min.37) i Taylor (min.39)