Els bars de Manresa perden una tarda de futbol i bàsquet seguits

El seguiment del Barça als bars és alt però segurament no arriba al nivell de l'època del gran equip de Guardiola arxiu particular

Els calendaris esportius havien preparat per a avui una tarda de moviment per als bars de Manresa, i per extensió de la comarca. Al Barça-Madrid de les quatre de la tarda el seguirà un Baxi Manresa-Betis de l'ACB, encara sense públic al Congost, que hauria garantit unes hores de ple als locals entre els dinars i els sopars. Amb tots els problemes que ja tenen, aquest sembla menor, però és una gota més que fa vessar el got de la impotència davant de la situació.

Un dels establiments més emblemàtics, sobretot de bàsquet, de la ciutat és Cal Manel. Des d'allà, Berni Sorinas es mostra «totalment despistat, no hi havia caigut, que hi havia tot això, però hauria estat una bona tarda. Amb el bàsquet omplim sempre, de vegades dos dies abans no hi ha lloc. El partit de futbol de les quatre hauria estat estrany. Quan tenim més ambient és a l'hora de sopar. A les quatre, de vegades que hi ha hagut algun clàssic, no ha estat un ambient exagerat i el consum és diferent, de prendre cafès. Però hauríem omplert dues vegades».

Sorinas recorda que «havíem treballat molt pel futbol pel Barça de Guardiola, era una bogeria. Llavors veies el Manresa dos o tres cops a l'any. Quan el Barça va bé, treballem molt pel futbol, i també en un Barça-Madrid o en una semifinal de la Champions. En el bàsquet la presència d'aficionats és incondicional».



Difícil de compensar el preu

Un altre dels bars amb afluència per veure-hi partits és La Soca. Des d'allà, Renato Soriano, el seu propietari, lamenta que «per als bars, estar abonats a Movistar costa més que per a un particular. Si vols ser legal, passa dels 420 euros al mes, i si no fas negoci, no ho compenses». El seu establiment, les últimes setmanes s'ha omplert bastant de persones que anaven a veure el Baxi, ja que no podien assistir al pavelló, i en alguns casos, com hauria passat avui, «venien a les sis i llavors ja es quedaven a sopar». Pel que fa al futbol, «si no és un partit molt interessant ha baixat bastant l'afluència de gent, perquè la majoria ja té de tot a casa, ara. Però de tota manera, i en els temps que corren, en un Barça-Madrid a les quatre hauríem rascat alguna cosa i hauria anat bé».



«Hauríem aprofitat la nit»

Des de Cal Xavi, el seu propietari, Xavi Pallarès, explica que «el Barça-Madrid a les quatre no és la millor hora del món, però ho hauríem aprofitat perquè la gent s'hagués quedat a dinar i a fer una mica de vermut. A més, una de les coses bones és que aprofitaries la nit. El client futboler vindria a la tarda i llavors marxaria i apareixerien els que venen a sopar. En canvi, si juguessin a la nit, el futbol es menjaria les persones que venen a sopar». Pallarès diu que tenen tanta gent que va a veure el futbol com el bàsquet, i recorda que, malgrat que un clàssic sempre és excepcional, «ara fan coses a la televisió a tota hora. Aquests dies, que no puc treballar tant, me n'adono més».