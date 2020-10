Un Igualada eufòric i un Manresa ferit es troben en un derbi amb molts al·licients

L'atzar del sorteig del calendari de Tercera Divisió va fer que en la segona jornada de lliga els dos equips de la Catalunya Central, l'Igualada i el Manresa, ja es trobessin. Serà demà (16 h) al camp igualadí de les Comes, amb una capacitat limitada a 500 aficionats i només amb l'entrada permesa de socis locals. Les dues formacions hi arriben amb sensacions diferents, sobretot si es tenen en compte els resultats de la primera jornada. Els igualadins van sorprendre al sempre complicat camp de la Muntanyesa, i es van imposar per 0 a 2; els manresans queien per la mínima al Congost davant el Castelldefels (0-1).

L'entrenador de l'Igualada, Marc Cabestany, admet que «diumenge va ser el debut somiat, amb dos gols, la porteria a zero i en un camp, el de la 'Munta', sempre molt complicat. Ara bé, hem de tocar de peus a terra en el camí per aconseguir l'objectiu de permanència i consolidació de la ciutat i del club en la categoria. Hem de tenir prudència. Una bona notícia és que recuperem jugadors que estaven tocats i això farà que a la plantilla hi hagi una competència sana per poder jugar».

Respecte al partit amb el Manresa, el tècnic local apunta que «serà un derbi difícil. El Manresa vindrà tocat, i en sabem les virtuts. És un equip dinàmic, amb bones individualitats. Nosaltres haurem de lluitar amb les nostres armes per fer-nos forts a casa».

Ferran Costa, entrenador del Manresa, ha considerat l'Igualada com un «bon equip, pràctic i molt eficient, que sap al que juga. Serà un duel complicat per a nosaltres». Respecte a la pressió que pugui suposar la derrota de diumenge passat, Costa té clar que «l'únic que em preocupa és corregir els punts que no vam fer bé davant el Castelldefels. Tot i la derrota, segueixo pensant que la imatge va ser prou bona, amb el punt de gosadia que vull que tingui el meu equip. No vam marcar, però el nostre registre golejador fins ara era prou bo. En això, sí que és cert que, sobretot a la segona part, ens van faltar algunes ocasions més clares».

Tant l'Igualada com el Manresa tenen jugadors que la temporada passada jugaven a l'equip rival. Sobre això, Ferran Costa ha opinat que és un aspecte «molt poc rellevant. Si en cada partit ens haguéssim de fixar en els jugadors que han estat ex del teu equip, no acabaríem mai. La meva preocupació és el meu equip, més que estar pendent del rival».

Per al duel contra l'Igualada, Costa disposa de tota la plantilla. «Sort que la federació ens permet cinc canvis i unes convocatòries més llargues; ara mateix la línia és la mateixa, tots els jugadors estan treballant per ser a l'equip», opina el tècnic del Manresa.