Joesaar no entra a la convocatòria per culpa d'un cop

? El Baxi Manresa tindrà una absència per al partit d'avui, tot i que no hauria d'afectar gaire els plans de Pedro Martínez. L'estonià Janari Joesaar no serà a la convocatòria per culpa d'un cop al genoll esquerre en l'entrenament de dijous. Els metges han determinat que no disputi el partit d'avui, tot i que era força problable que tampoc no el jugués. Joesaar no està entrant en la rotació del Baxi des del partit contra el València, en què sí que ho va fer per la baixa de Makai Mason. Després va jugar poc més d'un minut a Màlaga i res més. Ocuparà el seu lloc l'ala-pivot bosnià Lazar Mutic, vinculat que juga al Grup Via Artés i que encara no ha pogut debutar a la lliga EBA aquesta temporada.