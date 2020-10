L'Igualada Rigat buscarà els primers punts davant el Calafell a casa

Els jugadors de l'Igualada Rigat van fer dijous el darrer entrenament abans del partit d'avui dissabte (20 h) contra el Calafell, en el qual els arlequinats intentaran sumar els primers punts de la temporada. Els igualadins han treballat aquests dies a contrarestar el joc del Calafell i en l'aspecte mental del partit. Cesc Linares s'ha concentrat a preveure el tipus de partit en què es trobaran i ha apuntat la importància de no «abaixar els braços, de no baixar la guàrdia, de ser millors en lluita, ser millors en boles dividides, millors en esforç». Tots aquests aspectes tàctics i mentals s'han treballat amb molt volum de partit per poder reproduir les situacions que es poden trobar avui.

Per al tècnic arlequinat, el d'avui serà «un partit molt complicat, molt intens. El tècnic, Pere Varias, sempre planteja els seus equips amb línies molt altes, amb molta pressió, amb un atac molt directe, i s'ha d'estar molt a l'aguait, sobretot de no adormir-nos i de plantejar el tipus de joc amb el qual creiem que els podem fer mal».

Per la seva part, a l'OK Lliga femenina, l'Igualada Femení també mirarà d'aconseguir els seus primers punts, en el seu cas amb la visita demà a Vilanova (16 h).