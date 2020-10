El Manresa FS rep el potent Mataró en l'arrencada d'una lliga atípica

La lliga més atípica que s'ha vist mai comença avui dissabte per al Manresa FS i el Sala 5 Martorell. Amb alguns pavellons amb públic (amb capacitat reduïda) i d'altres sense per la covid-19, arrenca la Segona B, amb un sistema de competició dissenyat força diferent amb relació a altres temporades, amb els equips catalans dividits en dos subgrups, conjuntament amb dos valencians i dos balears.

En el subgrup 3B, el Manresa FS rep un dels forts de la categoria, el Futsal Mataró, l'únic equip del grup 3 de Segona B que la temporada passada (inacabada) va intentar l'ascens a Segona Divisió, i va quedar eliminat davant El Ejido per 4 a 1. El Manresa FS i el Futsal Mataró sempre solen oferir partits igualats i de nivell. Els del Maresme, en aquesta ocasió, es presenten sense un dels seus puntals, Pol Novo, que buscarà sort en la sèrie B de la lliga italiana; tampoc no hi serà Rafyta, compromès ara amb el Barceloneta. Malgrat això, els mataronins mantenen un bloc potent en un nou intent d'assolir la categoria superior.

Els manresans, amb Sito Rivera com a director d'orquestra, han fet una pretemporada força regular en espera d'aquest inici de la lliga que s'ha retardat força. El Manresa FS va quedar tercer el curs passat, malgrat que no es va poder finalitzar la competició pel confinament pel virus. Aquesta posició, malgrat tot, li dona dret a jugar la Copa del Rei, en una primera eliminatòria que l'enfrontarà precisament al Sala 5 Martorell, dimarts al Pujolet (21.15 h). Es dona el cas que el Futsal Mataró ha guanyat les dues darreres visites al Pujolet –hi podran entrar un centenar d'aficionats prèvia inscripció al llarg de la setmana. El partit serà retransmès per Futsal Mafer TV. La resta de rivals manresans seran el Mar Dénia, el Barceloneta, el Segorbe, el Salou, el Natació Sabadell, la Penya Esplugues i el Futsal Lleida. La primera sortida per al Manresa FS serà a Segorbe.

En el subgrup 3A, el Sala 5 Martorell tindrà avui com a rival el Calvià (16 h). En aquest subgrup també hi ha l'Eivissa, l'Escola Pia, La Unión, l'Arenys de Munt, l'Hospitalet Bellsport, el Ripollet, el Cerdanyola i el Pallejà.