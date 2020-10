Sant Salvador de Guardiola ajorna l'edició d'enguany dels Corriols per la covid

| Arxiu Particular

Sortida d'una edició anterior de la Corriols | Arxiu Particular

Un any mes Sant Salvador de Guardiola celebra la seva cursa més esperada, els Corriols. Aquest any però, a causa de les mesures sanitàries que s'han de tenir en compte aquesta tindrà lloc el 20 de desembre i no el proper 25 d'octubre, data que estava prevista la seva celebració.

L'esdeveniment tindrà un format diferent al d'altres anys: serà una cursa lliure durant tot el matí per tots aquells que hi vulguin assistir. L'horari del circuit marcat serà 8:00 a 15:00h, un cop transcorregut aquest horari es desmuntarà el circuit. La participació serà gratuïta i tindrà dos tracks de circuit, un de 7 km i un altre de 16 km.

La cursa no lliurarà cap premi. No obstant això, durant la setmana següent es farà un gran sorteig de material esportiu entre tots els participants.

La cursa esdevindrà solidària gràcies a l'establiment d'un punt de recollida pel banc d'aliments del municipi de Sant Salvador de Guardiola i aprofitant que es farà el mateix dia de la Marató de TV3, també es recolliran donatius per la covid-19.