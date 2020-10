Geoghegan venç i hi haurà duel final amb Hindley

El ciclista britànic Tao Geoghegan (Ineos) va guanyar la vintena i última etapa en línia del Giro d'Itàlia a l'esprint davant l'australià Jai Hindley (Sunweb). Geoghegan va ser el més ràpid sobre un recorregut de 190 quilòmetres entre Alba i Sestriere. La 103a edició del Giro no es resoldrà fins a la contrarellotge final d'avui a Milà, on Hart i Hindley lluitaran per pujar al calaix més alt del podi. Ambdós corredors estan empatats a temps en la classificació general.

En la prova d'aquest dissabte, Geoghegan va travessar el primer la línia de meta amb un temps de quatre hores, 52 minuts i 45 segons després d'aguantar una sèrie d'atacs de Hindley en l'última pujada a Sestriere. L'australià Rohan Dennis (Ineos) va completar la tercera posició. La plaça del Duomo coronarà el gran campió d'aquesta edició del Giro d'Itàlia i escriurà per a la història el seu nom al trofeu Senza Fine després d'una contrarellotge totalment plana de 15,7 quilòmetres entre Cernusco sul Naviglio i Milà. L'afortunat agafarà el relleu de Carapaz.

L'holandès del Sunweb Wilco Kelderman ho té tot de cara per completar el podi final.