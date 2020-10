L'Espanyol, sense gol, salva el liderat

El CD Tenerife i el RCD Espanyol no van passar de l'empat en un igualat compromís, en què els dos equips van realitzar un esforç agosarat per, al menys, no sortir derrotats d'aquest entretingut enfrontament.

La condició de líder del quadre català intimidava com perquè inicialment l'equip de Tenerife sortís prou angoixat per plantejar la trobada amb certa cautela, però va resultar tot el contrari, van ser els de Tenerife els que van buscar el gol amb molta més insistència, encara que sense rematada clar en els metres finals.

Un xut d'Aitor en el primer minut que va rebre una excel·lent resposta de Diego López va ser la primera temptativa local, mentre que la visitant es va produir al minut sis, quan Raúl de Tomás va tractar de sorprendre Ortolà amb un xut creuat des de fora de l' àrea, però la pilota va sortir al costat de el travesser.

Després d'uns vint minuts de setge local, van ser els catalans els que ja no van especular, en posar també en marxa un precís engranatge ofensiu amb el qual acovardir Ortolà, però sense ser capaç de crear perill, concloent així la primera part amb un franc i perillós xut de Shashoua però sense punteria.

Després de la represa van sortir els visitants a la gespa amb una actitud molt més ambiciosa, fent-se molt aviat amb el control del joc, tot i que la primera ocasió clara va ser per al local Nono (m.63), però el seu xut llunyà el va detenir Diego López.

Les reiterades escomeses d'uns i altres a les respectives porteries no van quallar de la manera desitjada, ja que en la majoria de les ocasions les dues defenses s'imposaven davant les temptatives ofensives, concloent així una trobada que, al menys, deixa un merescut punt per a ambdues esquadres. EL Espanyol salva el seu liderat, tot i l'empat, que ostenta amb 17 punts, un més que l'Sporting de Gijón, segon en la classificació.



Fitxa tècnica:

0 - CD Tenerife: Ortolà; Kakabadze, Sipcic, Bruno Wilson; Alex Muñoz; Moore (Suso, m.87), Aitor Sanz, Folch, Shashoua (Valentín Vada, m.55); Nono i Fran Sol (Manu Apeh, m.68).

0 - RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil (Llambrich, m.26), Lluís López (Calero, m.62), Cabrera, Dídac Vilà; Embarba (Nico Melamet, m.80), David López, Fran Mèrida, Melendo (Darder, m.62); Puado (Vargas, m.80) i Raúl de Tomás.

Àrbitre: Jon Ander González Esteban (Comitè Basc). Va amonestar als locals Bruno Wilson (m.12) i Aitor Sanz (m.92), i al visitant Luis López (m.7).

Incidències: Partit de la vuitena jornada de Laliga SmartBank disputat sense espectadors a l'estadi Heliodoro Rodríguez López, de la capital de Tenerife.