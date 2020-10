El líder Leizpig pateix per sumar els tres punts, i el Bayern i el Borussia golegen

Els primers classificats de la Bundesliga no van perdonar i van tornar a sumar un ple de victòries. El líder Leizpig va patir més del compte per endur-se els tres punts davant de l'Hertha (2-1). Els locals van saber capgirar el gol inicial de Córdoba per remuntar amb dianes d'Upamecano a la primera meitat i de Sabitzer de penal a la represa.

El Bayern de Múnic va golejar sense problemes a l'Eintracht de Frankfurt (5-0) amb un festival ofensiu de Lewandowski. El davanter polonès va marcar un hat-trick i van completar la victòria local Sané i Musiala. El Borussia Dortmund, empatat al segon lloc amb els bavaresos, van desfer-se del Schalke 04 per 3-0. No va ser fins a la segona meitat quan els locals van aconseguir obrir el marcador mitjançant Akanji. Haaland i Hummels al tram final van acabar de completar el marcador amb dos gols més.