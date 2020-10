El Manresa FS remunta en una efectiva segona part

El Manresa FS va obtenir una esplèndida victòria després de remuntar davant del potent Mataró. El conjunt manresà es va veure desbordat en els primers 10 minuts davant d'un conjunt visitant molt superior. El Mataró, però, no va estar encertat de cara a porteria i tan sols va poder marcar un gol. Abans del descans, Corvo i Asis van fallar un doble penal i el porter Aleix es va marcar en pròpia porteria, 0-2. A la mitja part el millor que li podia passar al Manresa FS era el resultat.

A la represa tot va canviar. Els jugadors entrenats per Sito Rivera van sortir amb molt bones sensacions i Josan va reduir diferències als dos minuts. Tot seguit, el porter Aleix va ser expulsat per una doble targeta groga. Els manresans van aguantar la inferioritat de dos minuts davant d'un Mataró que no va saber sentenciar. A partir d'aquí els bagencs es van aconseguir el domini del joc i van poder remuntar. A falta de sis minuts i amb un marcador favorable de 5-2 als manresans, els mataronins van decidir sortir a jugar amb el sistema de porter jugador. El Manresa FS va desplegar una forta i sòlida defensa i va acabar arrodonint la victòria amb el sisè i definitiu gol.

En la propera jornada l'equip manresà es desplaçarà fins a Castelló per tal de jugar contra el Sogorbe.