Mason trenca el partit al segon quart i tot l'equip el remata

El Baxi Manresa va aconseguir una victòria més clara damunt de la pista que en el resultat. Entre el segon i el tercer quart els bagencs van trencar el partit, amb una diferència de 27 punts reduïda al final per l'excessiu protagonisme dels tres col·legiats.



Domini local

El partit va començar amb dues accions seguides de continuació de Dani Pérez per a un Scott Eatherton que als quatre minuts ja havia comès dues faltes. El Baxi arriscava en la defensa i permetia tirs del Betis que a l'inici no van entrar, però en va treure un bon partit amb dos triples seguits de Báez i Rafa Martínez que van situar un màxim avantatge de 10-3. Els andalusos van trobar Campbell amb dos tirs de tres, a part d'un altre llançament errat per poc d'Almazán i el Manresa es va mantenir a dalt amb dues bones accions de Sima (14-9).

Pedro Martínez va aturar el partit amb 14-13 i això va anar bé, perquè cinc punts seguits de Mason van fer que la diferència tornés a créixer fins al 19-13. En un altre robatori de Jou, Hinrichs anotava i ara Curro Segura aturava el partit amb 21-13 a 1.30. Feldeine va ressuscitar amb cinc punts (21-18). Dos tirs lliures de Tabu, un del visitant Diang i un triple de Mason situaven el 26-19.



Mason, posseït

El segon quart es va iniciar desordenament i amb imprecisió, i això va portar errades i pèrdues, com una antiesportiva de Tabu. El base belga va ser substituït per Dani Pérez, que el primer que va fer va ser anotar un triple (30-24). El Baxi va recuperar la bola després d'una altra bona defensa i, en els seus millors moments, un bàsquet de Mason i una gran triangulació cap a Sima van deixar el 34-24.

La zona 2-3 del Baxi provocava una altra errada visitant, però el Betis es va agafar al partit amb dues faltes en atac de Vaulet que permetien a Almazán escurçar fins al 36-30. El mateix jugador va fer el 36-32 i Pedro Martínez va aturar el partit a 3.44. Llavors ha començat el recital de Mason amb tres triples i un bàsquet de dos punts seguits que han impulsat al 49-37.



Escapada definitiva

La segona meitat va començar amb recital ofensiu del Baxi. Tot i la quarta falta de Vaulet, dos tirs lliures de Hinrichs, un triple de Rafa i una passada d'aquest cap al mateix ala-pivot van situar la màxima diferència de 21 punts (59-38). Curro Segura va haver d'aturar el partit.

El problema va arribar amb dues faltes seguides de Dani Pérez i amb l' instant replay, que va aturar tot el ritme del partit. A més, Eatherton també va cometre la tercera falta, però l'avantatge era de vint punts (60-40). El partit va entrar en una fase de continuades errades propiciades pels col·legiats, que van tallar la continuïtat, però dos triples de Tabu i Jou i un nou bàsquet del base van deixar el màxim avantatge de 68-42 (26 punts).En el Betis tothom feia la guerra pel seu compte, però Eatherton es va mostrar molt consistent a sota la cistella i l'ha seguit Báez per deixar el 75-49 a dos minuts per al final. Un triple de Jou sobre la possessió a deu segons per al final i un tir lliure de Harrow van situar el 78-53 en l'última aturada del partit.



Maquillatge verd-i-blanc

El Betis va decidir afrontar l'últim quart de la millor manera per no sortir excessivament apallissat al final de l'enfrontament i va anotar deu punts en dos minuts i mig. El Baxi buscava trencar la zona 2-3 amb pilotes doblades a Eatherton, que n'anotava la meitat i era taponat en l'altra. Un triple d'Enechionya va posar el 84-66 que va tallar Tabu amb un tir de tres (87-66).

El mateix Enechionya va rebaixar l'avantatge fins al 87-71, tallat per Hinrichs amb un bàsquet de paciència (89-71), però la zona 2-3 seguia fent mal i els àrbitres anaven aturant el partit a cada moment. Una antiesportiva a Ndoye podia acostar més els andalusos. Va errar els dos tirs lliures, però sí que ho va fer una tècnica a Pedro Martínez per protestar una falta escandalosa de Borg a Hinrichs. Després de deu minuts ben bons de no passar res, Ndoye només va rebaixar un punt i va situar el 89-75 i Hinrichs va sentenciar amb el 91-75 a dos minuts. El tram final va veure visites a mirar la tele, gens de joc i una diferència final de dotze punts massa curta pel que s'havia vist a la pista, ja que el Betis només es va poder acostar quan els locals van abaixar el ritme.