Un parcial de 17-4 a la represa dona el tercer triomf del curs al Cadí

Un tercer parcial de clar domini urgellenc va permetre al Cadí la Seu sumar la tercera victòria de la temporada davant un rival, el BembibrePajariel Bembibre PD, que tan sols havia guanyat un partit però que sol posar-se malament a les de la Seu. Amb Irati Etxarri (màxima anotadora del partit amb 14 punts) i Serena Geldof dominant sota les cistelles i com a clars referents de les de Bernat Canut, el 66-54 final va reflectir el domini local al segon temps. I és que durant els primers vint minuts, les urgellenques van patir i de valent.

Amb Georgina Bahí ja a disposició del tècnic després d'un esquinç de turmell, el poder físic del triangle format per Givens, Higgs i Camara va donar força a les lleoneses. Si a això s'hi afegeixen dos triples seguits de l'urgellenca ex del Sedis Anna Palma, el resultat de tot plegat va ser que el Bembibre va tenir cinc punts de marge durant diverses fases del primer període. Imprecís, el Cadí no lligava prou bé les seves transicions i, a més, no era capaç de frenar l'encert visitant. El decorat va canviar al segon quart i, sobretot, després del descans, que amb un parcial de 17-4 (56-43) les de la Seu van encarrilar el triomf.