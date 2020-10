Pedro Martínez: «Mason ha trencat el partit però tots han jugat bé»

Un dels problemes de les bombolles és que són poc consistents. És el que succeeix amb certes condicions que es viuen als pavellons com el Nou Congost, en què la cobertura no és bona i l'únic mitjà que pot recollir impressions és el mateix club. Per això, quan la transmissió no va bé, les respostes no arriben als seguidors. De les que va fer ahir Pedro Martínez només es va poder entendre, a través del YouTube del Baxi, que «hem dominat i Makai ha estat molt bé al segon quart i ha trencat el partit, però a mi m'agradaria destacar la molt bona feina que hem fet tots en defensa i que ens ha permès sortir al contraatac. Al tercer quart, ja sense Makai també hem augmentat el ritme. En l'últim, ells han canviat la defensa i no ens hi hem sabut adaptar tan bé».

Es va entendre una mica més la declaració de l'entrenador del Betis, Curro Segura, que va dir que «a l'inici hem errat en la defensa dels seus bloqueigs directes i a partir d'aquí hem dubtat en les ajudes. Ells han marcat un alt ritme de partit. A l'inici del tercer quart han marcat una diferència àmplia, insalvable. Hem intentat tornar al partit, però la gran diferència de tirs de camp i rebots ha marcat la diferència».

El capità del Betis, Pablo Almazán, va dir que «la diferència ha estat en el seu encert en el tir de tres i en les continuacions. No hem tingut tan encert i les errades en els tirs lliures no ens han deixat acostar-nos-hi més».