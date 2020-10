LA PISSARRA

Jordi Romeu

El Betis arribava al Nou Congost com un equip competitiu tot i la manca de resultats. El seu joc depèn de Ndoye, un 5 fort dels que al Baxi li costa defensar, de l'anotació compulsiva de Feldeine i de la direcció de Campbell i Harrow, que ahir reapareixia. El Baxi va iniciar el joc buscant la mobilitat dels seus cincs per desgastar Ndoye i va aconseguir molt aviat posar-se al davant amb una bona direcció de Dani Pérez i un joc molt més coral, davant de l'individualisme. Tot i així, al segon quart el Betis entrava de nou en la lluita pel triomf gràcies als punts de Ndoye i, sobretot als tirs lliures, fins que Mason va tenir uns minuts calents que el van fer arribar al descans amb 21 punts i al seu equip dotze per damunt.

El tercer quart va ser un recital dels locals, amb molta intensitat defensiva davant un Betis que va plantejar una zona 'match-up' que el Baxi va destrossar amb una bona circulació de pilota. Va començar l'últim quart amb 25 punts d'avantatge i el Betis amb una zona ara 2-3 que li va donar més consistència en el rebot i li va permetre córrer. Davant, un Baxi que, tot i atacar bé posant boles al pal alt, perd massa pilotes per arribar al +12 final, que no reflecteix la diferència de joc entre els dos equips. Inexplicable que el Betis acabés llançant 37 tirs lliures en un partit en què no va tenir opcions. Ahir, bon partit dels tres alemanys, Eatherton, Hinrichs i Mason, que cada dia es van adaptant millor a la lliga.