El Sala 5 Martorell sap patir per superar el Calvià en un duel molt travat

Primera victòria de la temporada en l'estrena de la competició a la Segona Divisió B, del Sala 5 Martorell a casa davant del Calvià. El conjunt local va disputar un enfrontament molt regular davant d'un rival que va posar les coses molt difícil sobretot a la segona meitat. Ambdós equips van desplegar una defensa molt intensa i aquesta situació va provocar que els equips es carregessin de faltes.

L'equip de casa sota les ordres de l'entrenador Víctor González van saber aprofitar uns vuit minuts molt bons per capgirar el gol inicial dels visitants i col·locar-se amb un favorable 3-1. Els jugadors visitants van desplegar una pressió molt alta i els martorellencs no es van sentir còmodes damunt la pista. Es va arribar al descans amb el 3-1 a favor dels martorellencs. A la represa el Sala 5 Martorell sempre va anar per davant en el marcador. Els jugadors visitants van ajustar l'avantatge fins el 4-3. Un gol de Joan Rusines en plena remuntada dels visitants va deixar molt encarat els tres punts pels locals. El conjunt del Calvià ho va intentar amb el sistema de porter jugador en el tram final del partit però els martorellencs ho van aprofitar per sentenciar amb el 6-3.

La setmana vinent els jugadors entrenats per Víctor González visitaran la sempre complicada pista de l'Escola Pia Sabadell. El conjunt sabadellenc van guanyar en la seva estrena a la pista del Gasifred Eivissa (2-3).