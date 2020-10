Segon partit seguit ajornat a l'Igualada Rigat en espera de les PCR del Calafell

L'Igualada Rigat va veure com, per segona setmana consecutiva, el seu partit de l'OK Lliga havia de ser ajornat per la situació de l'equip contrari. Així, si el cap de setmana anterior no es va poder disputar el partit a la pista del Girona perquè alguns jugadors d'aquest conjunt estaven pendents dels resultats de les proves PCR que se'ls havien de fer, ahir va succeir el mateix amb el Calafell, l'equip que havia de visitar Les Comes.

Així, per precaució, no es va disputar el duel que havia de començar a les vuit del vespre perquè dos jugadors del conjunt del Baix Penedès estaven pendents dels resultats de les dues proves. Dotze hores abans de l'inici del partit, la federació espanyola va dictaminar aquesta resolució i encara no se sap quan es jugarà el partit.

Aquest tema va despertar controvèrsia. Un dels més actius a les xarxes socials, el capità de l'Igualada Rigat, Ton Baliu, va escriure a Twitter que «Un altre cap de setmana assabentant-nos amb menys de 12 hores que el partit s'ha suspès. No entenc res!» i el va acompanyar amb l'etiqueta #esportdepandereta. En les interaccions posteriors afegia que «no trobes millor parar la competició uns dies abans que anar suspenent partits i setmanes d'entrenaments i de vídeos dels rivals? Només em queixo d'això, de res més!».



Dos ajornaments més

A més del partit de l'Igualada, la jornada va deparar dos ajornaments més. Van ser els dels partits Palafrugell-Lloret i Voltregà-Liceo. S'afegeixen al Lloret-Voltregà de la setmana passada, arran de la situació epidemiològica dels dos equips. De cara als partits de la setmana vinent, hi havia un Liceo-Palafrugell que també va ser ajornat.

Si no passa res més, el proper partit de l'Igualada Rigat serà diumenge de la setmana vinent, dia de Tots Sants, a la pista del Caldes. Els arlequinats, després dels dos últims partits que no han pogut jugar, segueixen a la part baixa de la classificació sense haver pogut sumar cap punt.