Un triple de Bassas dona la cinquena victòria a la Penya

Un triple del base Ferran Bassas en l'últim segon del partit va donar la victòria al Joventut contra el campió de lliga, el TD Systems Baskonia (83-82) en un partit d'alternatives que semblava que els bascos havien aconseguit remuntar després d'anar perdent per quinze punts a la mitja part (47-32). En l'acció final, Pau Ribas va penetrar i va obrir a la banda cap al director de joc que, després de fer volar Pierria Henry, va clavar el llançament de tres punts.

Un altre triple del mateix jugador, que va acabar amb 19 punts i 5 de 6 des de la distància, ja va donar el primer avantatge important als badalonins (26-19 al final del primer quart) que es va ampliar a la mitja part amb l'ajuda de Tomic, que va finalitzar amb 23 punts.

Però els bascos es van anar refent en el tercer quart amb l'encert de Giedraitis i Henry i van arribar a empatar a 65 punts quan encara faltaven 6.25 per al final amb un bàsquet del base. El Baskonia tenia cinc punts d'avantatge (76-81) després d'una esmaixada de Fall a 1.14, però entre Tomic i Brodziansky van deixar els badalonins a un punt. Henry només va anotar un tir lliure i va arribar l'acció decisiva amb el triple de Bassas. El Baskonia queda amb una victòria menys que els verd-i-negres.

Per la seva banda, el València de Jaume Ponsarnau va haver de remuntar el partit contra un Casademont Saragossa que va anotar 55 punts a la primera meitat però només 29 a la segona. A més, un parcial de 31-10 a l'últim període van permetre l'equip taronja, que arribava de vèncer el Zalgiris a domicili a l'Eurolliga, arribar a un final d'enfrontament força plàcid. Dubljevic, amb 21 punts, va ser el millor jugador dels locals i Ennis, amb 22, dels visitants per al 93-84 final.

Per últim, en un duel entre dos candidats a lluitar per evitar el descens a la LEB Or, l'Urbas Fuenlabrada, que es va reforçar amb el pivot Stevic i va canviar l'entrenador, Javi Juárez en el lloc de Paco García, després de perdre contra el Baxi, va vèncer a la pista de l'Acunsa Gipuzkoa per un espectacular 72-100.

Tot i que aquest cop no va anotar cap triple, el manresà Marc Garcia va tornar a ser el màxim anotador dels madrilenys, amb 21 punts, que van acompanyar els 20 de Melo Trimble. Per la banda donostiarra, hi va haver poca puntuació conjunta. El seu màxim encistellador va ser el pivot Omeruo, amb 14 punts.