El bon joc del Manresa no té premi a Igualada

Un desafortunat gol d'Amantini en pròpia porteria, només començar, va decidir un partit que va ser un monòleg atacant del Manresa i defensiu de l'Igualada, conjunt que pràcticament no va tenir arribades clares a l'àrea manresana, tret d'alguns llançaments de cantonada, molt ben executats, per cert, per l'exblanc-i-vermell Miguel Ángel Luque. Malgrat la poca empenta atacant, els tres punts es van quedar a casa; així, els blaus ja en sumen sis i, en canvi, els manresans encara s'han d'estrenar en les dues jornades que s'han jugat de la Tercera Divisió.

El Manresa va sortir molt elèctric. Però en una acció aïllada i sense cap perill aparent, el central Amantini va cedir la pilota al seu porter amb el cap; no hi va haver entesa i la pilota va passar per sobre de Marc Vito, i es va introduir a la porteria al minut 6. Dos minuts després, l'esmentat Luque ho va intentar de córner directe i Marc Vito va haver de desviar la pilota amb els punys. L'equip de Ferran Costa no va tardar a tornar al domini territorial i, amb un futbol molt dinàmic, va arribar amb perill als dominis de Roman, ahir, el jugador més valuós del seu equip.

Al minut 14, Noah de cap va fer una rematada massa alta a una centrada d'Erik Rafael, tot i que finalment va ser córner. L'Igualada no aconseguia passar del mig del camp. Al minut 18 es va reclamar un penal sobre Erik Rafael, tot i que l'àrbitre, a prop de la jugada, no ho va considerar. La millor oportunitat del primer temps la va tenir Nil Pradas amb un gran acció individual dins de l'àrea després d'una bona combinació atacant; el seu xut, amb la cama esquerra, el va aturar Roman. El porter de l'Igualada encara va haver de tornar a intervenir abans del descans. Va ser per evitar el gol del Manresa a un llançament sec i llunyà d'Erik Rafael, un dels jugadors més actius del conjunt visitant des de la banda esquerra.

A la represa, no va canviar pràcticament gens la decoració del partit. El Manresa robava molt ràpid la pilota en els intents d'atac locals i organitzava bones combinacions per intentar superar el porter Roman. Al minut 54, Izan Checa va xutar massa desviat. Ell mateix ho va provar amb una falta a la frontal de l'àrea (min 58) però també va anar a fora. Un minut després Aleix Díaz va tenir la seva oportunitat. Una rematada de cap massa encreuada a una centrada d'Erik Rafael.

A mesura que passaven els minuts, el Manresa va anar perdent força, però no va deixar en cap moment de lluitar per aconseguir, com a mínim, l'empat, que finalment no va arribar tot i els canvis que Ferran Costa va introduir per donar frescor al joc del seu equip. L'Igualada va saber resistir davant l'1 a 0 inicial.