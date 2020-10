Cabestany destaca la defensa i Costa entén que «ens ha guanyat un equip que no ens ha xutat»

El tècnic local Marc Cabestany va declarar al final del partit que «per a nosaltres era molt important guanyar. Teníem baixes i hem tret l'orgull per defensar com mai, fent un treball inesgotable. Això també és futbol i l'equip, malgrat que ha estat dominat, ha sabut competir. La temporada passada, aquests tipus de partits els acabàvem perdent i ja portem dues jornades amb la porteria a zero; això és ressenyable. El Manresa ens ha exigit molt amb un joc molt dinàmic i això encara fa més meritòria la nostra victòria. Tenim jugadors per defensar, però també per dominar. Els bons equips són aquells que tenen recursos per jugar en les circumstàncies que faci falta en cada partit».

L'altra cara de la moneda, l'entrenador del Manresa, Ferran Costa, va manifestar que «ens ha guanyat un equip que no ha xutat cap cop a porteria. Tot i la derrota, estic molt content del rendiment de l'equip, amb una identitat clara, molt dinàmic. Per tant, no s'ha de canviar res, seguir en aquesta línia. És evident que no hem marcat cap gol en les dues jornades de lliga, però aquí a Igualada hem sotmès el rival, amb una sensació fins i tot d'aixafament i no pas demèrit d'ells, sinó per mèrit nostre. Hem tingut ocasions i marxo molt satisfet. Tot i no poder guanyar, aquest partit ens ha de reforçar el convenciment de com hem de jugar. Això no impedeix que el futbol sigui capriciós, i la fortuna i el desencert també compten».

En la tercera jornada de la competició de Tercera Divisió (subgrup A), diumenge que ve, l'Igualada es desplaçarà al camp del Valls (16.30 h), i el Manresa rebrà la visita al Congost del San Cristóbal de Terrassa (12 h).