Un gran primer temps dona a l'Igualada el segon triomf

La superioritat exhibida per les igualadines al primer període i els dos gols que en donaven testimoni van fonamentar la segona victòria consecutiva de les jugadores de Marta Cubí en l'inici de la lliga.

Les anoienques van imposar el seu estil de joc combinatiu al camp del Pallejà i van mostrar paciència i tenacitat per generar ocasions de gol. El gol de Marina Salanova (min 29) va premiar la insistència visitant i cinc minuts abans del descans Júlia Tomàs va materialitzar el 0 a 2 amb una rematada potentíssima (min 40).

A la represa, les del Baix Llobregat van prémer l'accelerador ofensiu però les anoienques van crear prou ocasions de gol al contracop per sentenciar. No ho van fer i Tor-ras va minimitzar el desavantatge local quan faltaven 19 minuts per a la conclusió. Llavors, les visitants van palesar la necessària solidesa defensiva per vèncer.