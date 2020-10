Els quatre primers no fallen i s'imposen amb solvència

La jornada dominical d'ahir a la Lliga Endesa va servir per mostrar que els quatre primers de la classificació són conjunts que han començat bé la temporada, com a mínim en aquesta competició. Triomf dels primers classificats, per ordre cronològic de l'Iberostar a Màlaga, de l'Obradoiro, que està empatat amb el Joventut, a Las Palmas, del Madrid en el derbi contra l'Estudiantes i del Barça, en la revenja de la final de la Lliga Catalana, davant del MoraBanc Andorra.

El líder, per diferència de punts, és un Madrid que mostra una cara ben diferent a la lliga de la mostrada a la màxima competició europea, en què només ha aconseguit una victòria en els cinc partits jugats. Els homes de Pablo Laso van trencar el partit en el segon i en el tercer quarts (69-44) per acabar relaxant-se conta un Estudiantes que sabia que aquesta no és la seva guerra. Campazzo, amb 15 punts i 22 de valoració, va ser el millor dels blancs, que van trobar una certa resistència a l'inici (18-23) amb les anotacions de Roberson (14) i Gentile (13).

Empatat amb els blancs es troba l'Iberostar Tenerife, que a dia d'avui és un equip més sòlid que un Unicaja que torna a les xifres negatives després d'uns quants bons resultats. L'efecte Nzosa es va diluir i els 19 punts d'Alberto Díaz i els 18 de Thompson no van remuntar un gran tercer quart dels insulars, vencedors per 79-86, amb 22 punts de Shermadini i Doornekamp.



Control al Palau

Per la seva banda, segona victòria en 48 hores del Barça, ara contra el MoraBanc Andorra (83-71) en un partit ben controlat pels blaugrana, tot i que els forans es van acostar a cinc punts (63-58), després d'anar perdent per 18 (56-38). Bona actuació del letó Rolands Smits, autor de 15 punts, i retorn de Mirotic, més lent, però amb 14. Per als d'Ibon Navarro, deu punts per a Palsson, Senglin i Tyson Pérez i partit meritori entre el tercer i l'últim quarts de Llovet.

Tampoc no s'atura l'Obradoiro, que ahir va jugar amb els nervis d'un Gran Canària que és el sorprenent cuer i que acumula sis derrotes seguides abans d'afrontar el derbi a La Laguna entre setmana. Els gallecs es van escapar en el tram final abastint de pilotes un Birutis que va acabar amb 19 punts i que va ser un turment per als illencs, tot i que no va superar els 21 de Robertson, encertat a l'inici. Per la banda canària, Okoye, amb 14 punts, i Shurna, també amb 14, però de valoració, van ser les insuficients armes.