El Solsona i cinc clubs fan propostes per a l'escenari amb covid

El Solsona va participar ahir en una reunió telemàtica amb cinc clubs lleidatans més que disputen el subgrup 2B de la Primera Catalana. El club solsoní es va reunir amb Alcarràs, Borges Blanques, Tàrrega, Mollerussa i Atlètic Lleida per posar en comú la situació de cada entitat davant la pandèmia que s'està vivint. Els sis clubs lleidatans van arribar a tres acords conjunts sobre temes que consideren que cal valorar.

Segons el primer punt, demanaran a la Federació Catalana de Futbol la revisió del pla de competició segons les condicions actuals. En el segon punt, els clubs demanen una resposta immediata davant dels possibles escenaris que s'estan plantejant. En el tercer apartat, els clubs asseguren que no volen jugar els partits a porta tancada, atesa la greu repercussió econòmica que suposaria a cada entitat. Alhora, les sis entitats manifesten que volen formar part de la solució, tenint en compte la greu situació i que fins ara han fet tot els esforços necessaris per poder gaudir de la pràctica del futbol, dins i fora del camp.

Fa dues setmanes que el futbol territorial no professional no disputa partits. En els dos primers enfrontaments que es van poder disputar a la Primera Catalana, el Solsona va empatar a tres gols amb el Sant Just i va igualar a un gol davant les Borges Blanques.