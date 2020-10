Toni Elías es desvincula de Suzuki i estudia retirar-se

ARXIU PARTICULAR

Toni Elías ARXIU PARTICULAR

El veterà pilot manresà Toni Elías, de 37 anys, va anunciar, divendres, la seva desvinculació de l'equip M4 ECSTAR Suzuki, a final de temporada. A més, el manresà va assenyalar que no descarta optar per la retirada. Per tant, l'última prova de la competició en què participa, MotoAmèrica, que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit californià de Laguna Seca (EUA), podria haver estat la darrera de la seva trajectòria.

Toni Elías va publicar un emotiu missatge a través del seu compte a Instagram: «Escric aquestes línies sense demanar permís a ningú... Seguint els meus sentiments i des del fons del meu cor! Aquest cap de setmana serà el de la meva última carrera amb la família de l'equip Suzuki! Han estat cinc anys, 32 victòries, 60 podis, un títol. Ha estat increïble!».

El manresà va finalitzar el text amb el següent paràgraf: «Potser la de Laguna Seca serà l'última carrera de la meva carrera esportiva. Potser no! La meva decisió final dependrà de molts factors».