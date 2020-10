El VAR, sense manual d'instruccions

El penal assenyalat per Martínez Munuera que va començar a decantar el clàssic de dissabte al Camp Nou (1-3) ha tornat a obrir el meló sobre l'ús del videoarbitratge (VAR), una eina sense un manual d'instruccions clar, que facilita la lliure interpretació i d'aquesta manera la polèmica.

Al Barça es va viure amb indignació la derrota. No entenen que l'àrbitre Juan Martínez Munuera canviés la seva primera decisió després que el VAR, del qual estava encarregat José María Sánchez Martínez, el convidés a revisar la jugada, quan en la primera part una acció de Casemiro sobre Messi dins de l'àrea no merèixer ni la possibilitat de ser revisada.

El periodista Alexis Martin-Tamayo, @misterchip a twitter, on és seguit per 3,1 milions d'usuaris, va publicar en el seu compte, poc després de la senyalització del penal, que el VAR només ha asse-nyalat sis penals per agafada en 815 partits i que el de Lenglet a Ramos és el primer de la temporada.

Amb un partit igualat fins a la senyalització d'aquesta acció, el barcelonisme es va sentir perjudicat amb el segon penal asse-nyalat consecutivament en dos partits. El més explícit va ser el directiu barcelonista Xavier Vilajoana, que va qualificar en un tuit de «puto escàndol» el penal assenyalat, que va suposar l'1-2, i va engegar a «cagar» l'àrbitre del partit, encara que després es va disculpar a la mateixa xarxa social. «Això és un puto escàndol!!! Munuera (l'àrbitre) pots anar a cagar ...», va publicar Vilajoana.



El VAR a Espanya

El tècnic del Barça, Ronald Koeman, va demanar explicacions sobre l'acció a l'àrbitrre, i es va preguntar al final del partit «per què el VAR només s'utilitza en contra del Barça? Per mi no és penal i a la fi del partit he dit a l'àrbitre que tant de bo em puguin explicar el que passa amb el VAR aquí a Espanya. Portem cinc jornades i el VAR sempre ha entrat en contra nostre. Lenglet agafa de la samar-reta Sergio Ramos, però ni de bon tros és suficient perquè sigui penal. El penal ha estat decisiu en el desenllaç del partit», va dir.

Guillermo Amor, director de relacions institucionals del FC Barcelona, va demanar després de perdre el clàssic davant del Reial Madrid «unificar els criteris. Si cal revisar, es revisen totes les jugades i és molt millor, i aquelles que es revisen, si són iguals, per què unes les assenyalen i altres no?», es preguntava. L'exfutbolista blaugrana considera que «aquestes decisions són molt importants per a tots perquè decideixen partits, decideixen punts i decideixen lligues».

A Sergio Busquets el penal li va semblar «massa càstig» i va mostrar el seu desconcert sobre la utilització del VAR: «A vegades entra el VAR i d'altres no. Ens diuen que el VAR només entra en les jugades clares i la d'avui no ho ha estat».

I els candidats a succeir Josep Maria Bartomeu també coincideixen en la jugada. Víctor Font, en unes declaracions al diari Ara, creu que és «lamentable» veure que el VAR sembla la versió 2.0 de la Moviola o de « l'escàndol de Guruceta». Se'ns ha perdut el respecte institucional. Quan explico el meu projecte és també per tenir incidència en les institucions i que no ens prenguin el pèl. Això del VAR és un desastre», va dir.

A Twitter, Jordi Farré també va qualificar la decisió d'escàndol. «Era falta prèvia», assegura. Lluís Fernández Alà va en la mateixa línia: «Vergonya, vergonya, indecència. Directiva, president, que ja n'hi ha prou, collons!!! Ganes de ser president i d'acabar amb aquesta màfia del VAR i arbitral». Un altre dels precandidats, Toni Freixa, va qualificar irònicament l'arbitratge de «molt professional. Bona feina».

Des de l'entorn del club blaugrana ja es veia amb recel la designació arbitral de Martínez Munuera en el seu primer clàssic. Es recordaven els precedents del passat en la incidència de l'àrbitre en dues accions determinants en la temporada 2019-20. A la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid, l'àrbitre va anul·lar un gol a Leo Messi per controlar una pilota amb el braç en una jugada que els barcelonistes no van considerar com a tal. I a la Copa, en els quarts de final davant l'Athletic, el Barça va reclamar un penal sobre Frenkie de Jong a San Mamés.