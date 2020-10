Bartomeu no plega en espera de la decisió del Procicat respecte al vot de censura

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva seguiran al davant del club blaugrana en descartar, almenys de moment, la dimissió en bloc, i posen en mans del Procicat la data de la votació de la moció de censura en contra del mateix Bartomeu. En roda de premsa amb el portaveu de la junta directiva, Josep Vives, després de la reunió de l'òrgan de govern de l'entitat, va explicar els motius de no posar data encara a la moció de censura i va descartar la seva dimissió. «Hem parlat en junta i esperarem a la resposta formal de Govern de la Generalitat. Un cop rebuda, la junta ens tornarem a reunir», va explicar Bartomeu, i així va traslladar a la Generalitat la decisió respecte al vot de censura després d'assegurar que la resposta, fins ara, li creava «una certa perplexitat».

D'altra banda, la junta va aprovar un pressupost per al 2020-21 que presenta uns ingressos d'explotació de 828 milions d'euros (231 milions menys dels previstos per a la temporada 2019-20 sense pandèmia) i unes despeses d'explotació de 796 milions d'euros (233 milions menys que l'import que es preveia per a la temporada 2019-20 sense pandèmia). Els directius blaugrana posen èmfasi en el fet que la caiguda d'ingressos prevista és encara superior a la viscuda durant l'exercici 2019-20, i que per tant ha hagut d'iniciar una sèrie de procediments interns per tal d'adequar la despesa a aquesta nova realitat, amb l'objectiu final d'assegurar un compliment pressupostari mantenint l'equilibri patrimonial del club.