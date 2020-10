El Manresa FS-Sala 5 de Copa del Rei es juga avui a les 7 pel toc de queda

El Manresa FS i el Sala 5 Martorell són dos equips que es coneixen molt. Ambdós juguen a Segona Divisió B, tot i que en aquesta atípica temporada, amb un pla de competició regirat per la pandèmia, estan enquadrats en subgrups diferents a la primera fase.

Avui, però, aquesta dues formacions es troben a la Copa del Rei, que té un al·licient molt clar per als equips de Segona Divisió B que la juguen, poder rebre un club de Segona Divisió en la següent eliminatòria (la segona). Tant el Manresa FS com el Sala 5 Martorell poden disputar la competició del KO per la classificació obtinguda la lliga passada (tot que inacabada,) com a tercer i quart classificats, respectivament.

Aquesta primera ronda de la Copa del Rei es disputa, segons sorteig, avui al pavelló del Pujolet, en un horari gens habitual de les 7 de la tarda. Per tant, el vencedor anirà endavant. El motiu de l'horari és el toc de queda, que obliga a tancar les instal·lacions esportives a les 9 del vespre. Al Pujolet, la capacitat estarà limitada i caldrà inscripció prèvia.

El Manresa FS juga per tercer any consecutiu la Copa del Rei. A la tardor del 2018, va eliminar en primera instància el Colo Colo de Saragossa (Segona Divisió) en un espectacular partit al Pujolet per 9 a 7; en l'eliminatòria següent, el Sala 10 Saragossa, de Primera Divisió, es va imposar amb dificultats per 6 a 9. L'any passat, els manresans no van passar de la ronda prèvia, van caure clarament a l'Hospitalet per 7 a 1.

L'entrenador del Manresa FS, Sito Rivera, considera que el nivell del seu equip i el del Sala 5 són «similars; a la Copa del Rei, a diferència de la lliga, no hi ha un després, o guanyes o caus eliminat. Per tant, la força mental s'ha de tenir molt en compte. Venim de guanyar un partit molt complicat amb un equip, el Futsal Mataró, que juga al límit del reglament. Participar a la Copa del Rei ens ho hem d'agafar com un premi perquè després et toca un Segona Divisió. Tenim lesionats i tocats i hem de valorar si forçar els jugadors, tenint en compte que dissabte hi ha un altre partit d'una lliga en què el nivell ha pujat molt».

Víctor Gonzàlez, tècnic del Sala 5 Martorell, ha apuntat que «el Manresa FS és un equip molt exigent, que competeix molt bé tots els partits i que sap aprofitar les seves armes per anul·lar els seus rivals. En la sortida de la pressió no es compliquen i perden poques pilotes. Nosaltres els tenim respecte però no por. Tenim moltes ganes de passar l'eliminatòria. L'equip té sensacions positives del partit de dissabte a la lliga amb el Calvià i recuperem algun jugador, i això ens pot permetre posar una intensitat alta al partit en tenir més profunditat de banqueta. El nostre objectiu és que vingui un equip de superior categoria a casa nostra».

Per al partit d'avui es farà servir el mateix procediment per obtenir una localitat. Cada soci o abonat ha d'enviar les seves dades personals al correu del club, club@manrefs.com, i quedarà inscrit al moment i rebrà una resposta del club a la seva petició.

En el cas de voler adquirir un abonament, cal adreçar-se al mateix correu. En aquest cas, els abonats tenen sempre preferència a la localitat davant del públic en general. Recordem que ara per ara l'accés als partits és restringit, les places són limitades.