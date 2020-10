Un or i cinc plates va ser la brillant collita de l'Avinent a l'estatal sub-16 de Granollers

Espectacular actuació dels atletes de l'Avinent Manresa i del CA Igualada Petromiralles/Jocnet en els campionats d'Espanya sub-16 que s'han viscut aquest cap de setmana a Granollers.

Els manresans van recollir sis medalles (1 d'or i 5 d'argent), sense cap dubte, el millor resultat de l'entitat en la seva ja dilatada història en un estatal. En la primera jornada es va viure el títol estatal del saltador santfruitosenc Martí Serra en perxa en superar el llistó de 4,11 m. A aquest or s'hi van afegir cinc plates, a càrrec de la saltadora Ona Bonet, que va superar el llistó d'1,68 m. Només un nul per sobre d'aquesta altura (1,68) la va privar del primer lloc. Del velocista Biel Cirujeda en la final dels 300 llisos, que va marcar uns destacats 35'' 59 (m.m.p.); Cirujeda havia guanyat dissabte la seva semifinal amb 36'15'', que ja significava millor registre personal, millorat ostensiblement en la final. Del tanquista David Pérez en la final dels 300 tanques, que va aturar el cronòmetre en 39'' 28 (rècord de l'entitat); Pérez ja va guanyar la seva semifinal amb 39'' 60, que ja significava millora personal i rècord del club. De la llançadora Irene Mateo en el concurs de martell en tirar l'artefacte fins a uns excel·lents 48,41m, nou rècord del CA Manresa.

La traca final a la gran actuació manresana en aquest estatal va venir amb el quartet de relleus de 4x100 (David Pérez, Martí Serra, Adrià Garcia i Biel Cirujeda), subcampions d'Espanya en entrar segons amb uns brillants 45'' 35. La llançadora de disc Aina Solé va ocupar la desena posició amb 31,47 m.

Amb aquesta destacadíssima actuació global l'Avinent Manresa es va situar en la tercera posició en la classificació de clubs, només superat per Playas de Castelló i el Cueva de Nerja d'entre vuitanta entitats que van assolir alguna medalla en aquests estatals.



Dues medalles per al CAI

Els atletes sub-16 del CA Igualada Petromiralles/Jocnet Aleix Camats i Carla Bisbal van assolir sengles medalles d'or i bronze. Hi van participar vuit atletes del CAI, i es va classificar cinquè per clubs amb 24 punts en la classificació per puntuació global dels seus atletes, entre 154 clubs classificats.

Va sobresortir el títol de campió d'Espanya assolit per Aleix Camats en llançament de disc, amb 57,35 m; Carla Bisbal va ser tercera en els 1.000 llisos amb 2'57'' 92 a la final, després d'entrar segona a la seva semifinal amb 3' 04''61. Aleix Camats es va situar 15è en pes, amb 12,31 m. Núria Moix va ser quarta en l'hexatló amb 3.251 punts, a només 11 del bronze, amb els següents registres en les 6 proves: 100 tanques 16"80; altura 1,42 m; pes 11,36 m; llargada 4,83m; javelina 23,14 m; i 600 llisos 1'50''82, amb el primer lloc en pes, com a posició individual més rellevant. Ian Alves va sisè en perxa amb 3,61m, i Albert Gil va acabar setè en disc amb 43,62 m, rn assolir tots dos atletes plaça de finalista. Rubén Sánchez va ser dotzè en salt de llargada amb 5,48 m i Mar Buchaca va ser quarta en les semifinals dels 100 llisos amb 12"98, que no li donaren accés a la final. Oriol Alonso es va veure obligat a abandonar a la final dels 1.500 obstacles per una caiguda en la cursa.