El Barça intenta remuntar a Múrcia però hi és derrotat

? L'UCAM Múrcia va donar la sorpresa del primer dia de partits a l'ACB en derrotar el Barça per 77-73 en un partit que ja dominava per 29-15 al final del primer quart. Els blaugrana es van despertar massa tard. A Santiago, el València va guanyar per un sol punt en un partit decidit en el tram final. Albert Oliver va errar un tir lliure i, a tres segons del final, Bojan Dubljevic va palmejar i va anotar el 77-78. Robertson va tenir l'última opció, però el seu tir va entrar fora de temps. Cohen, amb 17 punts, i Pradilla, amb 16, van ser els millors. En el partit que es va jugar primer, el Reial Madrid va ser més efectiu que el Coosur Betis en la segona part i el va derrotar per un clar 65-84, amb 14 punts de Carroll i de Llull.