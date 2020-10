Els tres grups amb equips catalans de la lliga EBA es dividiran en cinc

La conferència C de la Lliga EBA, la que engloba els equips catalans, balears i aragonesos, que fins ara tenia tres subgrups, es dividirà finalment en cinc amb la intenció que no hi hagi tantes jornades i que, per tant, es pugui arribar a completar. Així es va decidir després d'un acord al qual van arribar ahir les entitats i la Federació Catalana de Bàsquet i que s'ha de fer pública avui.

Segons aquesta divisió, el Grup Via Artés i el CB Igualada quedaran establerts en el subgrup C-1, amb el Castelldefels, el Valls, El Olivar, l'Alpicat i el Torreforta. Els altres dos conjunts de casa nostra, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell, aniran al subgrup C-2, amb el Salou, Es Castell, l'altre conjunt d'El Olivar, el Sant Cugat Negre i el Roser. Els calendaris es coneixeran, en principi, demà.

Està previst que la lliga comenci el proper dia 7, malgrat que tot està en suspens a causa de la crisi sanitària. Durant la setmana, més reunions entre les parts.