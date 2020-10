Dinou claus d'un mandat de set anys

La presidència de Josep Maria Bartomeu al capdavant del Barça ha durat 6 anys, 9 mesos i 4 dies. Aquests són els moments clau d'un mandat amb alts i baixos.



Arribada a la presidència

El 23 de gener del 2014, Josep Maria Bartomeu, fins llavors vicepresident primer i responsable de l'àrea esportiva, es va convertir en el president del Barça després de la dimissió de Sandro Rosell.



Sanció de la FIFA

El 2 d'abril del 2014, la FIFA va sancionar el club blaugrana amb la prohibició de poder fitxar a l'estiu del 2014 i l'hivern del 2015 (després hi va haver una moratòria d'un mercat) per infraccions en el traspàs i la inscripció de jugadors menors de 18 anys.



Referèndum Espai Barça

El 5 d'abril del 2014 se celebrà el referèndum de l'Espai Barça, en el qual l'opció de tirar endavant el projecte presentat per Bartomeu va guanyar amb el 72,36% dels vots. Llavors, l'Espai Barça estava pressupostat en 600 milions d'euros i la previsió era que les obres finalitzessin el 2021.



Fitxatge de Luis Enrique

El 19 de maig del 2014 el Barça va fitxar fitxa Luis Enrique com a entrenador en substitució de l'argentí Tata Martino.

Crisi d'Anoeta

El 4 de gener del 2015 va esclatar la crisi d'Anoeta. Luis Enrique va deixar a la banqueta Leo Messi i Neymar, i aquests es van enfadar amb el tècnic en un partit que el Barça va perdre per 1-0 contra la Reial Societat. El dia 5 van destituir Andoni Zubizarreta com a secretari tècnic i el dia 7 es van avançar les eleccions.



El triplet de Berlín

El 6 de juny del 2015 el Barça va vèncer el Juventus per 3-1 a Berlín i va aconseguir la seva cinquena Lliga de Campions, i va completar el seu segon triplet de la història amb la Lliga i la Copa de Rei. A aquests títols se sumarien el 2015 la Supercopa d'Europa i el Mundial de clubs. Bartomeu ha acumulat 13 títols (1 Lliga de Campions, 4 Lligues, 4 Copes del Rei, 1 Mundial de Clubs, 1 Supercopa d'Europa i 2 Supercopes d'Espanya).

El 18 de juliol del 2015 Bartomeu va vèncer en les eleccions a la presidència del Barcelona amb 25.823 vots (54,63%), molts més que els del segon classificat, Joan Laporta, que en va tenir 15.615 (33,03%).



El 13 de juny del 2016 Bartomeu va anunciar que s'arribava a un pacte amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat que suposava que el mateix Bartomeu i l'expresident Sandro Rosell quedessin exonerats en el cas Neymar. A canvi, el club va haver de pagar 5,5 milions d'euros de sanció per un error de planificació fiscal en el fitxatge de Neymar i va ser condemnat judicialment per primer cop en la seva història.



El 3 d'agost del 2017, Neymar fitxa pel París Saint-Germain, que va pagar els 222 milions de la seva clàusula de rescissió.



Luis Enrique considera que el seu cicle com a entrenador del Barça ja s'ha acabat (se'n va amb 9 títols guanyats de 13 de possibles) i el 30 de maig del 2017, Bartomeu fitxa Ernesto Valverde.

L'1 d'octubre del 2017, la jornada del referèndum per la independència de Catalunya, Bartomeu va decidir jugar a porta tancada el partit de lliga contra Las Palmas per fer evident el que estava passant a Catalunya. La decisió li va comportar moltes crítiques i la dimissió de dos directius: Vilarrubí i Monés.

El 10 d'abril del 2018 el Barça va caure per 3-0 contra la Roma i el 7 de maig del 2019 per 4-0 contra el Liverpool, i va quedar eliminat de la Lliga de Campions en quarts de final i semifinals, respectivament.



El 14 de gener de l'any 2020 el Barca va destituir Ernesto Valverde (va aconseguir dues lligues, una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya) a la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. A la tornada, Éric Abidal, secretari tècnic, i Òscar Grau, director general, van fer escala a Doha (Qatar) per intentar contractar Xavi Hernández com a entrenador però aquest va rebutjar l'oferta. Finalment, el Barça va incorporar Quique Setién.

El 17 de febrer de l'any 2020 va esclatar el Barçagate, el cas de les xarxes socials en què el club blaugrana hauria contractat diferents empreses que haurien criticat i posat en qüestió diferents persones i entitats vinculades, inclosos jugadors actuals com Leo Messi i Gerard Piqué. El 9 d'abril van dimitir sis directius de cop: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia. Actualment, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona està investigant el cas.

El Barça va acabar la temporada 2019-2020 sense guanyar cap títol, cosa que no passava des del curs 2007-2008. A més, l'últim partit, disputat el 14 d'agost, va ser el vergonyós 2-8 contra el Bayern de Munic en els quarts de final de la Lliga de Campions.



Bartomeu va destituir Quique Setién, va fitxar Ronald Koeman el 19 d'agost i Abidal va dimitir com a secretari tècnic (el seu substitut és Ramon Planes).

El 25 d'agost, Leo Messi va enviar un burofax al Barça per informar de la seva intenció d'abandonar el club. Després d'una desena de dies en què l'argentí va insistir en la seva marxa i el club es va remetre a la clàusula de rescissió de 700 milions d'euros, el jugador va decidir quedar-se per no portar a judici el club.

El 5 d'octubre, Jordi Moix, el vicepresident econòmic, va informar que el deute del club era de 820 milions d'euros.



El 26 d'agost, el precandidat Jordi Farré va presentar un vot de censura contra Bartomeu. S'hi van sumar els precandidats Víctor Font i Lluís Fernández, i vuit grups d'opinió. Van passar el tall de les firmes amb 19.532. La moció de censura finalment no se celebrarà