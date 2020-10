Els manresans van massa a remolc i ho paguen al final

Dani Pérez, ben pressionat a una banda per Vildoza i Jekiri

Dani Pérez, ben pressionat a una banda per Vildoza i Jekiri a. bouzo/acb photo

El Baxi va pagar les nombroses errades en el tir i les pèrdues i va perdre a la pista d'un Baskonia que, tot no fer un gran partit, va treure la qualitat d'homes com Vildoza o Polonara al final per establir un resultat massa gruixut.



Fall fa molt mal

Les defenses es van imposar als atacs en els primers quatre minuts, en què Eatherton es va fer fort a la zona amb dues cistelles, una de les quals una esmaixada, i un 2+1 que va situar el 5-7 en el marcador. La defensa manresana compensava els errors en el tir exterior i el xoc es movia amb diferències curtes, després d'una safata de Vildoza i del novè punt d'Eatherton (11-11).

El partit anava ràpid i amb poques faltes quan van arribar els primers canvis i va ser l'entrada del gegantí Fall qui va provocar problemes en defensa (15-11). Per sort, Tabu va anotar de tres i va trencar la mala ratxa exterior (15-14 i 1 de 6 en triples). Però el Baxi no controlava les portes enrere, ni Fall. Entre ell i Henry van posar el 19-14 a 1.14, amb una pèrdua de pilota absurda enmig. La distància va créixer fins al 21-14, amb un nou rebot ofensiu de Fall, però un ganxo de Sajus la va reduir en el primer descans.



Massa desencert en el tir

El segon quart va començar amb Mason errant més triples (1 de 10) per a l'equip i amb una nova pèrdua del nord-americà. El Baxi no podia córrer i Fall seguia castigant els pivots i va treure dues faltes a Sima. Dos tirs lliures d'Eatherton i un triple de Vaulet ajudaven a capejar el temporal (25-21). La diferència creixia a sis punts, però un bàsquet de Rafa, una intercepció d'Eatherton i un contraatac de Vaulet provocaven que Ivanovic aturés el partit amb 27-25 per als locals.

La tornada no va ser bona. Dos tirs lliures de Dragic i un 2+1 de Vildoza van eixamplar fins al 32-25. L'atac manresà no funcionava, amb errades constants (2 de 14 en triples) i a sobre Vildoza seguia robant boles (35-25) i fent triples (38-25). Un intercanvi final va deixar el 41-30, la màxima diferència per als de casa fins aquell moment.



Mason revoluciona l'equip

La ratxa de Mason es va iniciar al tercer quart amb set punts gairebé seguits (43-37), que van tornar a ficar el Baxi en el partit. El novè punt seguit del nord-americà va rebaixar l'avantatge a quatre punts (47-43), però ell mateix va cometre una antiesportiva que va ajudar a disparar el Baskonia fins al 51-43, amb quatre punts de Dragic. De tota manera, el Baxi semblava ara més còmode, amb bons minuts de Sima i amb el rival a prop (52-47), tot i dues faltes d'atac seguides de Báez i algunes pèrdues que impedien escurçar.

Cinc punts seguits dels bascos en pocs segons, amb un triple de Polonara i una altra pèrdua, van fer demanar temps a Pedro amb 59-49. Va anar bé i Vaulet va anotar i assistir per al 59-53. Un bàsquet de Giedraitis i un triple de Báez van tancar el quart (61-56).



Ningú no para Polonara

Dos tirs lliures de Tabu van deixar el Baxi a tres punts a l'inici de l'últim període (61-58), però Polonara i Peters, aquest després d'una pèrdua de Mason, tornaven a fer mal amb sengles triples (67-58). Per sort, el mateix Polonara perdia la pilota i Sajus treia partit d'una nova assistència de Vaulet (67-60). Però ara, el Baskonia veia bé la cistella, com en una esmaixada i un bàsquet de Jekiri (71-60) que feia que el tècnic dels manresans tornés a parar el partit a 6.11.

Vaulet anotava, però errava l'edicional, i el TD Systems castigava un canvi de defensa mal fet del Baxi amb un 2+1 de Peters (74-62). Eatherton, que tornava a la pista després de molts minuts, sumava el tretzè punt, però Polonara feia moltíssim mal amb un rebot en atac i amb tot d'encerts ofensius (79-64) i semblava que el partit es trencava a poc menys de quatre minuts. El recital de l'italià va seguir amb un Baxi ja entregat i una nova pèrdua de Tabu que va impulsar Jekiri fins al 82-66. L'avantatge final va créixer a dinou punts amb un triple de Peters (85-66) i després a 87-66 amb una nova filigrana de Henry en la passada. Per primer cop des que va començar la lliga, el Baxi no va poder arribar competint als últims segons.