Anjo Valentí deixa el seu lloc de president del Club Tennis Manresa a Pere Massegú

El Club Tennis Manresa està a punt de tancar el seu procés electoral. Un cop finalitzat el seu mandat, Anjo Valentí, president de l'entitat els darrers sis anys, no ha optat a la reelecció i serà un expresident, Pere Massegú, qui el substitueixi. Aquest relleu serà efectiu el proper dilluns 2 de novembre després que avui, divendres, la junta electoral validi la candidatura de Pere Massegú (els avals necessaris i els nom d'un mínim de tres persones més que l'acompanyin, vicepresident, secretari i tresorer), l'única que s'ha presentat i que, per tant, serà automàticament proclamada.

Anjo Valentí va agafar la presidència del CT Manresa el 2014, i va rellevar Maurici Algué. Valentí ja era vicepresident en la junta d'Algué. D'altra banda, Pere Massegú va dirigir el club des del febrer del 1989 a l'octubre del 1993, en el lloc de Josep Maria Marcos.

Anjo Valentí ha comentat a Regió7 que «aquest és un relleu acordat. Fins i tot el vicepresident de la meva directiva, David Augé, continuarà a la de Massegú. Donar una certa continuïtat, encara que cadascú tingui les seves idees, és una tradició al CT Manresa».

El CT Manresa té actualment uns 800 socis, 500 dels quals són majors d'edat. A l'hora de fer balanç, Anjo Valentí admet que «no hem pogut fer gaires inversions tenint en compte que hem empalmat una crisi amb una altra. Ha estat un mandat de contenció econòmica, però molt dedicat a reduir els deutes a proveïdors, i també al manteniment de les instal·lacions, de les pistes de sorra, de les de pàdel, de l'edifici social, del restaurant. En tot cas, no hem volgut hipotecar el club».

L'àrea esportiva de competició està funcionant molt bé actualment. Segons Valentí, «el que hem fet en aquest cas és cuidar els nostres esportistes i donar-los suport. Per primer cop en la història del club, hem guanyat un títol estatal absolut, el de Segona Divisió masculina per equips. També altres formacions de base estan tenint un paper rellevant en els seus Campionats de Catalunya. També donem suport a la nostra escola de tennis, que és molt important. Més enllà d'això, hem tingut especial cura d'aspectes socials com pot ser la solidaritat. En aquest àmbit hem donat suport a activitats com els Batecs Solidaris, les estades per a nens i nenes de famílies vulnerables i, en general, hem fet costat a campanyes del Banc d'Aliments, d'Ampans, de la Fundació del Convent de Santa Clara, de Càritas i de TV3 amb la Marató de raqueta i pala».

«El CT Manresa no només és tennis i pàdel, hem diversificat activitats dirigides al gimnàs per a aquella gent gran que no pot practicar els nostres esports; fem tallers didàctics, de català. El 2016 vam organitzar les Festes de la Llum amb motiu del nostre 50è aniversari. Hem consolidat les colònies d'estiu. Cal remarcar que el 2019 vam assolir el màxim de nens i nenes amb 400 de forma diària els mesos de juny i juliol. Aquesta és una font d'ingressos conjuntament amb les quotes de socis», va afegir Valentí.