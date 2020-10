Els gimnasos no entenen que els tanquin si el seu risc de contagi és baix

«Avui en dia és més segur anar a un gimnàs que anar pel carrer». Així de rotund s'expressava Albert Canal, responsable del Nat's de Sant Fruitós. I és que, un cop més, el sector dels gimnasos i de les piscines han rebut de valent amb les noves restriccions conegudes ahir, fins al punt que avui mateix ja no podran obrir. Canal va afegir que «almenys a mi m'ha agafat una mica de sorpresa. Tancats d'avui per demà i sense marge per reaccionar. I això ara que semblava que la gent havia perdut la por i tornava de mica en mica a les instal·lacions esportives. En el nostre cas, havíem recuperat el 5% del 25% de baixes».

«No queda cap altra opció que la de mirar endavant. Jo entenc que s'hagi de fer alguna cosa, però en el nostre cas, econòmicament, és un cop fort, sobretot pel que fa a les piscines, doncs, encara que estiguin parades, gasten, perquè s'han de mantenir. Precisament els espais d'aigua són els més segurs. Potser seria més coherent tancar en zones on hi ha més massificació com és Barcelona», també ha comentat Canal.

Lluís Serracarbasa, en nom del Cube, el Duo i el CrossFit QB, molt molest. ha dit a Regio7 que «m'ho veia a venir. Ja amb els canvis per haver de tancar a les 9 del vespre havíem tingut baixes, tot i que no hi ha hagut temps perquè ho han tancat tot. La recuperació de la primera sotragada anava pel bon camí, encara que estàvem lluny, per exemple, del número d'abonats de l'any passat. Ens obliguen a tancar quan no hi ha hagut cap focus infecció del virus en cap gimnàs. Van amb pals de cec, ja ho van fer la primera vegada i ara repeteixen. No vull ser pessimista, però em fa tot l'afecte que això s'allargarà més de quinze dies, no pinta bé».

Reactivar els ERTO



Serracarbasa ha parlat d'haver de reactivar els ERTO «tenim més de 50 treballadors i aquesta haurà de tornar a ser la solució. Pel que fa als clients, nosaltres apostarem un altre cop per les classes virtuals que tant bé van funcionar».

Des de les Piscines Municipals assumeixen l'obligatorietat de tancar. Els seus responsables han dit que «com a equipament esportiu municipal ens atenem a les restriccions que s'han anunciat, com a solució per evitar la propagació de la malaltia. Des de la reobertura de la instal·lació el 15 de juny, hem seguit i complert escrupolosament amb les mesures per evitar la propagació de la covid-19 entre els nostres abonats i la plantilla. De fet, no hem tingut cap cas que sapiguem que s'hagi generat dins de les nostres instal·lacions».

Des de l'Ateneu Les Bases, el seu director, Ferran Cabanes, té clar que «són mesures a les que no hi podem fer-hi gran cosa. Ara bé, per la logística de la instal·lació és un bon enrenou perquè per la biblioteca, els serveis socials i el pavelló pels del voleibol, que juguen competició estatal, haurem d'obrir. Això voldrà dir que no tot el personal podrà acollir-se als ERTO i per tant no podrem reduir costos; esperem que hi hagi ajudes alhora que haurem de buscar alternatives. Venim d'una situació en la qual havíem recuperat la confiança de molta gent, malgrat que el nombre d'usuaris encara no estàvem al nivell d'abans. Un altre tancament suposa de nou incertesa i desconeixement del que pot venir. Només podem treballar per mantenir la confiança de la gent. Tornarem a les sessions virtuals, sobretot per mantenir el caliu, tot i que en aquesta ocasió, com que el confinament no és total, potser no hi haurà la mateixa demanda».