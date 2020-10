Marc Calmet puja al tercer calaix del podi del Ral·li Montes de Conca

El pilot de l'equip OBT Motorports i del Moto Club Baix Berguedà, el guardiolenc Marc Calmet, va pujar al tercer graó del podi en el Ral·li Montes de Conca de tot terreny en la categoria de motos celebrat en aquesta ciutat de Castella- la Manxa. La prova tenia dues etapes amb 436 km en total. L'especial del primer dia tenia 224 km i la del segon, 102 km, més els enllaços, en un entorn de difícil navegació per als pilots, que havien de seguir les indicacions del roadbook. Calmet va finalitzar la prova darrere del pilot dakarià Juan Pedrero i del valencià Tosha Schareina, que en va ser el vencedor.

Aquesta prova, que era puntuable per al Campionat d'Espanya de tot terreny i per al Trofeu Ibèric de l'especialitat, ha servit al pilot berguedà per preparar els propers reptes en un any atípic esportivament parlant a causa de la pandèmia del coronavirus.