Tercers suspensió seguida de l'Igualada Rigat i ajornen també el partit de l'Igualada Femení HCP

No hi haurà hoquei d'elit, d'equips absoluts, aquest cap de setmana per als conjunts igualadins a l'OK Lliga. Ahir es va saber que, per tercera setmana consecutiva, l'Igualada Rigat no disputarà el seu partit. Aquest havia de ser a la pista del Caldes, demà a les set de la tarda, però els casos positius dels vallesans ho han impedit. S'afegeix als duels ja ajornats a la pista del Girona i a casa contra el Calafell. Cap dels tres xocs no té data de celebració.

Per la seva banda, l'Igualada Femení HCP també va saber ahir que s'ajorna el partit que havia de disputar demà a dos quarts de dues del migdia contra l'Areces. És la primera suspensió dels partits de la formació anoienca.

Aquest cap de setmana s'han ajornat un total de quatre partits de la lliga masculina i de tres de la femenina. En el primer cas, a part del Caldes-Igualada Rigat no es jugaran el Deportivo Liceo-Palafrugell, el Vendrell-Voltregà i el Reus-Lleida. En el femení, no es disputaran, a més de l'Igualada Femení HCP-Areces, el Bigues-Vilanova, amb la santvicentina Paula Garcia en la formació del Garraf, i el Borbolla-Girona.