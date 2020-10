Un Manresa FS minvat per les baixes juga a Castelló davant el Sogorb

El Manresa FS juga la segona jornada de la competició de Segona B avui a Castelló (17 h), davant del Segorbe, després del partit al pavelló Pujolet en la jornada inaugural amb victòria davant el potent Futsal Mataró (5-3).

El conjunt manresà ha tingut moltes dificultats durant la setmana per poder fer les sessions d'entrenament en bones condicions. I encara més després del partit de la Copa del Rei de dimarts en què Josan i Asis (és dubte) van caure lesionats. A hores d'ara, l'equip està molt minvat d'efectius. A aquestes baixes cal afegir la del porter Aleix i també Noguera. Entra en la convocatòria per primer cop Santa. Els juvenils convocats per suplir aquestes absències són Guillem Botines, Pau Caballol, David Moral i el porter Marc Cella.

El Segorbe ha retornat aquesta temporada a Segona B després de passar per Tercera Divisió. S'ha reforçat amb tres jugadors del Bisontes Castelló de Segona Divisió, com són Álex Aguilar, Óscar Maeso i Juanito, a més de Julián Cogollos del filial del Llevant.

En la primera jornada, i a la pista del difícil Barceloneta, va perdre per un mínim 1 a 0, anotat a les acaballes del partit.

En el subgrup 3A de Segona B, el Sala 5 té també una difícil sortida a la pista d'un dels equips clàssics de la categoria, l'Escola Pia de Sabadell (18 h). Els dos equips arriben a aquest enfrontament després de vèncer en la primera jornada; els sabadellencs a Eivissa (2-3) i els martorellencs, a casa, amb el Calvià Palma (6-3).