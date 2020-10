Premien les associacions esportives escolars del Paidos i de la Joviat

L'Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya, amb el suport i la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF), ha impulsat la primera edició dels Premis del Pla català de l'Esport a l'Escola (PCEE), que es van lliurar dijous a 26 entitats i persones coordinadores i dinamitzadores per la seva tasca i compromís amb la promoció de l'esport i l'activitat física vers els infants i adolescents.

En la categoria d'associacions esportives escolars, han estat guardonats, entre altres, l'AEE Paidos de Sant Fruitós i l'AEE Joviat de Manresa. El director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig, va recordar que el Pla Català d'Esport a l'Escola, impulsat per la SGEAF i el departament d'Educació des de fa 15 anys, «manté viu encara avui l'objectiu d'oferir una educació integral a l'alumnat a través del joc i l'esport», cosa que permet adquirir un «estil de vida saludable per a tota la vida». Reig va agrair la feina feta per centres educatius, associacions esportives escolars, AMPA, consells esportius i coordinadors per tirar endavant el projecte, als quals el Govern «sempre ha posat a disposició el suport econòmic que el context del moment ha permès. Estem satisfets de les iniciatives que hem premiat».